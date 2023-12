Upwork Inc - Inverse S-K-S-Formation?

Die Upwork-Aktie durchlief von Sommer 2021 bei 64,49 USD bis zum Mai 2023 eine äußerst schwierige Marktphase. In Zahlen ausgedrückt, musste der Technologietitel während dieser Zeit Kursverluste vom Allzeithoch bei 64,49 USD bis in den deutlich einstelligen Kursbereich verkraften. Insgesamt ist die bisherige Börsenhistorie des Papiers von einer volatilen Achterbahnfahrt geprägt. Doch nun könnte es zu einer charttechnisch entscheidenden Verbesserung kommen. Gemeint ist der mögliche Sprung über die horizontale Widerstandszone zwischen 14,22 USD und 15,88 USD, der eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vervollständigen würde (siehe Chart). Gelingt der Befreiungsschlag, dann eröffnet sich aus der Höhe der diskutierten Trendwendeformation ein kalkulatorisches Anschlusspotential von rund 9 USD. Rein rechnerisch ist dies ausreichend, um perspektivisch bis in den Bereich von rund 24 USD vorzustoßen. Auf diesem Level hatte der Titel bereits in den Jahren 2018, 2019 und 2022 wichtige Hochs ausgeprägt. Die aktuellen Trendwendeambitionen unterstreicht z.B. der trendfolgende MACD, welcher auf Monatsbasis gerade ein positives Schnittmuster geliefert hat. Als Absicherung bieten sich im Ausbruchsfall die jüngsten Wochentiefs bei rund 13,50 USD an.

Upwork Inc (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Upwork Inc

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.