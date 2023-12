Gerresheimer fallen wieder - Jefferies senkt Schätzungen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine mehrtägige Erholungsrally der Papiere von Gerresheimer ist an der exponentiellen 200-Tage-Linie ausgelaufen. Am Montag rutschten die Papiere des Verpackungsspezialisten wieder um fast 7 Prozent auf 86,70 Euro ab, nachdem sie in drei Tagen bis zu zehn Prozent gewonnen hatten.

Jefferies-Analyst James Vane-Tempest senkte in einer aktuellen Studie seine Umsatzschätzungen bis 2027 und seine Ergebnisprognose für das kommende Jahr. Er begründete dies mit anhaltendem Abbau der Lagerbestände, der massiver sei als zunächst gedacht. Zudem belasteten niedrige Kunstharzpreise den Bereich Plastics & Devices.

Für Anleger von Gerresheimer ist 2023 mit einem Plus von 41 Prozent immer noch ein sehr gutes Jahr, auch wenn es zu Zeiten des Rekordhochs Anfang September auch schon fast eine Verdopplung zu feiern gab./ag/tih

