Nippon Steel will US Steel in Milliardendeal übernehmen

PITTSBURGH/TOKIO (dpa-AFX) - Der größte japanische Stahlkonzern Nippon Steel will seinen US-Rivalen US Steel übernehmen. Die Japaner zahlen 55 US-Dollar je Aktie in bar, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten. Inklusive übernommener Schulden liegt die Gesamtbewertung bei 14,9 Milliarden Dollar (13,7 Mrd Euro). Nippon Steel verspricht sich laut Mitteilung von dem Kauf eine Beschleunigung des Wachstums. Die Vorstände beider Unternehmen stünden hinter der Transaktion, hieß es.

Der Preis entspricht einem Aufschlag von 40 Prozent zum Freitags-Schlusskurs. Der Kurs der US-Steel-Papiere näherte sich am Montag vorbörslich dem Gebotspreis, zuletzt stiegen sie um knapp 29 Prozent auf 50,55 Dollar.

Vorbehaltlich der Zustimmung der US-Steel-Aktionäre sowie der Behörden soll die Übernahme laut den Angaben im zweiten oder dritten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Damit dürfte die Zukunft für den US-Konzern nun klar sein, nachdem dieser im Sommer ein Gebot über 7,25 Milliarden Dollar des US-Konzerns Cleveland-Cliffs abgelehnt hatte. Vor Bekanntwerden der Pläne von Cleveland-Cliffs hatten die Aktien von US Steel weniger als 23 Dollar gekostet./mis/gl/tih/jha/