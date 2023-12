ROUNDUP/Aktien New York: Dow schleppt sich zum nächsten Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Montag seinen Rekordlauf in gemäßigtem Tempo fortgesetzt und im frühen Handel bei 37 384,54 eine weitere Bestmarke erklommen. Zuletzt verharrte der US-Leitindex bei 37 306,78 Punkten.

Auch insgesamt hielten sich die Bewertungen an den US-Börsen in Grenzen. Der marktbreite S&P 500 stieg in einem für Aktien weiterhin freundlichen Umfeld um 0,31 Prozent auf 4734,00 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,28 Prozent auf 16 670,37 Zähler. Börsianer gehen davon aus, dass die großen Adressen in den Märkten ihre Bücher für 2023 bereits geschlossen haben und es daher auch in den restlichen Tagen bis Jahresende recht ruhig zugehen dürfte.

Zuletzt hat die Aussicht auf bald und rasch sinkende Leitzinsen die Stimmung an der Wall Street angeheizt. Allerdings kamen aus den Reihen der US-Notenbank Fed zu Wochenbeginn erneut Äußerungen, die den Optimismus der Anleger etwas dämpften. Loretta Mester, die regionale Fed-Chefin von Cleveland, sagte der "Financial Times", die gegenwärtigen Zinserwartungen an den Märkten seien etwas voreilig. Die Marktteilnehmer erwarteten eine rasche Normalisierung der Geldpolitik, "aber ich sehe das nicht so".

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von US Steel Aufmerksamkeit auf sich. Sie sprangen um gut 26 Prozent auf 49,70 US-Dollar hoch. Der größte japanische Stahlkonzern Nippon Steel will seinen US-Rivalen übernehmen. Die Japaner bieten 55 Dollar je Aktie in bar.

Die Papiere von Apple fielen am Dow-Ende um mehr als ein Prozent. Börsianer verwiesen auf einen Medienbericht über einen kurz bevorstehenden Verkaufsstopp bestimmter Apple Watches in den USA. Wie die Newswebsite 9to5Mac unter Berufung auf eine Mitteilung von Apple berichtete, werde der Konzern in Kürze den Verkauf seiner Apple Watches der Modelle Series 9 und Ultra 2 in den USA stoppen. Hintergrund sei ein Urteil der US-Handelskommission, das Teil eines langjährigen Patentstreits um die Blutsauerstoffsensor-Technologie der Apple Watch sei./la/he