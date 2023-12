DAX startet freundlich. Covestro und Evotec im Blickpunkt.

Der Dow Jones® markierte gestern ein neues Allzeithoch. Zwar erklärten Notenbänker in den zurückliegenden Tagen mehrfach, dass die Zinssenkungserwartungen der Marktteilnehmer aktuell etwas übertrieben erscheinen. Dennoch bleibt das Börsenumfeld aktuell freundlich. So schob sich der DAX® in der ersten Handelsstunde auf rund 16.700 Punkte nach oben.

Unternehmen im Fokus Covestro legte zum Handelsstart deutlich zu, nachdem Spekulationen kursierten, dass Adnoc möglicherweise das Angebot für Covestro auf 60 Euro pro Anteil erhöht. Bei Evotec deutet sich ein Ausbruch über den wichtigen Kreuzwiderstand an. Lufthansa plant, den Flugplan für 2024 zu reduzieren. Konzern-Chef Carstan Spohr hat die Wachstumsziele für die kommende Jahre daraufhin leicht reduziert Siemens hat seine Beteiligung an Siemens Energy reduziert. Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien, TAG Immobilien und Vonovia waren anfangs stark gefragt. Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.750/17.006/17.200 Punkte Unterstützungsmarken: 16.253/16.391/16.500/16.605 Punkte Der DAX® zog zu Handelsbeginn an und klopfte an die Widerstandsmarke bei 16.750 Punkten. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf einen neuen Anlauf auf die 17.000 Punktemarke. Der MACD hat allerdings schon nach Süden gedreht und die Signallinie nach unten durchschritten. Dies deutet auf eine Konsolidierung hin. Sinkt der Index unter 16.605 Punkte droht ein Rücksetzer bis 16.391 Punkte. DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 24.04.2023 – 19.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 20.12.2018 – 19.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 92,33* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 93,39** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024 * max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.12.2023; 09:50 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 9,73 13.323,22014 14.988,622658 5 Open End DAX® HC977R 11,90 14.988,45159 15.821,809498 10 Open End DAX® HC0558 11,15 15.543,52874 16.098,432716 15 Open End DAX® HD136D 12,67 15.987,59046 16.320,132342 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.12.2023; 09:50 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 7,17 19.981,408864 18.316,957506 -5 Open End DAX® HC8E76 5,01 18.316,177414 17.482,791342 -10 Open End DAX® HC7FDJ 9,20 17.761,100264 17.205,177826 -15 Open End DAX® HD15GY 6,51 17.317,038544 16.984,551404 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.12.2023; 09:50 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.