ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Aurubis auf 92 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Aurubis nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 100 auf 92 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Kupferkonzerns habe enttäuscht, schrieb Analyst Daniel Major in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der freie Barmittelzufluss hingegen habe dank einer Freisetzung von Betriebskapital in erheblicher Höhe positiv überrascht. Derweil peile das Unternehmen nun für längere Zeit höhere Investitionen an. Insofern reduzierte der Experte sein Kursziel./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2023 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 17:06 / GMT