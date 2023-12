BMW - Aktie am Widerstand gescheitert, Einbruchsrisiko steigt

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 100,820 € (XETRA)

Zusammen mit dem Gesamtmarkt war die Aktie von BMW seit Ende Oktober in einer steilen, dreiwelligen Aufwärtsbewegung zunächst an das Vorjahreshoch bei 100,42 EUR geklettert und hatte zuletzt sogar den Widerstand bei 104,85 EUR erreicht.

Abverkauf bis 96,58 EUR wahrscheinlich

Von diesem prallte die Aktie allerdings am vergangenen Freitag steil nach unten ab und droht seit gestern wieder unter den Support bei 100,42 EUR zu fallen. Damit könnte ein Rücklauf an die steile kurzfristige Aufwärtstrendlinie und die Unterstützung bei 96,58 EUR in den nächsten Tagen folgen.

Dort sollten die Käufer allerdings eingreifen und den Aufwärtstrend ein weiteres Mal in Richtung 104,85 EUR fortsetzen. Sollte dieser Widerstand später durchbrochen werden, könnte sich die weiter intakte Aufwärtstrendphase der BMW-Aktie bis an das Hoch aus dem Juli bei 111,76 EUR ausweiten.

Ein späterer Bruch der 96,58-EUR-Marke würde die Anteile des Autobauers dagegen weiter unter Druck setzen und eine Korrekturbewegung in Richtung 92,30 EUR auslösen.

BMW-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)