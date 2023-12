BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im Dezember aufgehellt. Der Indikator stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,8 Punkte auf minus 15,1 Zähler, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit minus 16,3 Punkte gerechnet. Der Indikator befindet sich auch nach dem Anstieg deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt./jsl/he