Spanien will nach Saudi-Einstieg Telefonica-Anteile erwerben

Madrid (Reuters) - Nach dem Einstieg von Saudi Telecom (STC) bei Telefonica will Spanien Anteile an dem spanischen Telekomkonzern erwerben.

Die Regierung in Madrid will über die Staatsholding Sepi eine Beteiligung von bis zu zehn Prozent an Telefonica kaufen. "Die Anwesenheit eines staatlichen Hauptaktionärs wird die Stabilität der Eigentumsverhältnisse des Unternehmens stärken", teilte das Haushaltsministerium am Dienstag mit. Ein Anteil von zehn Prozent hat einen aktuellen Marktwert von rund zwei Milliarden Euro.

Der milliardenschwere Einstieg von Saudi Telecom bei Telefonica im September hatte die Politik auf den Plan gerufen. Die Regierung müsse sicherstellen, dass die Entscheidungen eines Unternehmens, das mit sensiblen Daten umgehe, weiterhin in Spanien getroffen werden, schrieb die amtierende Arbeitsministerin Yolanda Diaz damals auf dem Kurznachrichtendienst X. Um feindliche Übernahmen zu verhindern, kann Spanien der Übernahme von mehr als zehn Prozent der Anteile ausgewählter Unternehmen durch einen Käufer außerhalb der EU oder der europäischen Freihandelszone blockieren.

Saudi Telecom hat für 2,1 Milliarden Euro 9,9 Prozent der Telefonica-Anteile erworben. STC ist der größte Telekom-Konzern Saudi-Arabiens. Er gehört zu knapp zwei Dritteln dem Staatsfonds des Königreichs.

