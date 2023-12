EQS-News: IMMOFINANZ stärkt erneut ihre marktführende Stellung in Europa durch Erwerb von Retailimmobilien von CPIPG

EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf

IMMOFINANZ stärkt erneut ihre marktführende Stellung in Europa durch Erwerb von Retailimmobilien von CPIPG



Nach der Akquisition von komplementären Einzelhandelsimmobilien in diesem Jahr, baut die IMMOFINANZ ihr Retail-Portfolio in der Tschechischen Republik mit dem Erwerb von zwei weiteren Objekten der CPI Property Group S.A. (CPIPG) erneut aus. Damit stärkt die IMMOFINANZ ihre Ertragskraft und Position am attraktiven tschechischen Retail-Markt. „Der tschechische Retail-Markt bietet auch im aktuellen Umfeld attraktive Wachstumschancen. Internationale Handelsketten sind unverändert im Expansionsmodus, wovon wir in Zukunft nun noch besser profitieren können. Mit dieser Transaktion setzen wir daher einen strategiekonformen Schritt zur Stärkung unseres resilienten und renditestarken Retail-Portfolios, bauen unsere führende Marktposition in der Region weiter aus und verbessern unsere Ertragskraft mit stabilen Mieteinnahmen von jährlich rund 12 Millionen Euro“, sagt Radka Doehring, Mitglied des Vorstands der IMMOFINANZ. Bei den beiden Immobilien handelt es sich um das Olympia Pilsen Shopping Center sowie einen Retail Park. Der Immobilienwert liegt bei EUR 165,5 Mio. und die jährlichen Brutto-Mieterlöse bei rund EUR 12 Mio. Die Gesamtnutzfläche der beiden vollvermieteten Objekte beläuft sich auf rund 49.200 m2. Das Olympia Pilsen Shopping Center befindet sich am südöstlichen Stadtrand von Pilsen und ist das größte Einkaufs- und Unterhaltungszentrum in Westböhmen. Es umfasst mehr als 120 Geschäfte auf einer Gesamtfläche von 41.000 m², darunter den Albert-Hypermarkt, das CineStar-Kino und fast 1.400 Stellplätze. Das 2004 eröffnete und 2008 umgestaltete Einkaufzentrum zählt zu den beliebtesten Einkaufszentren in der gesamten Tschechischen Republik. Das macht das Olympia Pilsen Shopping Center zu einem beliebten Ziel für Modemarken wie Hennes & Mauritz, New Yorker, C&A, M&S, Humanic, Tommy Hilfiger, Tiger, Iwant, Superdry, Replay, Orsay, Gant, s.Oliver, Steilmann und vielen mehr. Da die CPI Property Group rund 77% der Aktien an der IMMOFINANZ hält, handelt es sich bei diesem Ankauf rechtlich um eine „Transaktion mit nahestehenden Rechtsträgern“. Derartige Transaktionen unterliegen hohen Transparenz- und Compliance-Anforderungen. Es ist die grundsätzliche Haltung der IMMOFINANZ, höchste Corporate-Governance-Standards einzuhalten. Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ Group ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ auf ihre etablierten Immobilienmarken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Produkte und Portfolios, wie jenes der S IMMO. Die IMMOFINANZ hat ihre Beteiligung an der S IMMO Ende 2022 auf 50% plus 1 Aktie erhöht und konsolidiert diese Gesellschaft nun vollständig. Die IMMOFINANZ Group besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 7,8 Mrd., das sich auf rund 500 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com

