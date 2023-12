S&P 500® - RSI massiv überkauft: zu schnell, zu stark gestiegen

Während der Nasdaq-100® zuletzt sogar ein neues Allzeithoch verbuchen konnte (16.861 Punkte), reichte es beim S&P 500® immerhin für ein neues Jahreshoch (4.778 Punkte). Die Rally kann sich aber auch bei den amerikanischen Standardwerten mehr als sehen lassen, denn ein Anstieg um 675 Punkte seit Ende Oktober ist alles andere als alltäglich. Als Kehrseite führt diese Entwicklung in der Folge zu einem massiv überkauften RSI. Mit einem Wert von 82 notierte der Oszillator zuletzt so stark im überkauften Terrain wie nur drei Mal zuvor in diesem Jahrtausend. Die anderen Beispiele waren der März 2017, als eine Konsolidierung folgte, der Jahresauftakt 2018 mit einer anschließenden Korrekturbewegung, sowie der September 2020, als sich eine Verschnaufpause in der Größenordnung zwischen Konsolidierung und Korrektur anschloss. Bei der Frage, ob der dynamische Schlussspurt zum Boomerang werden könnte, ist auch die Anzahl der überkauften S&P 500®-Einzeltitel hilfreich. 46 % aller Indexmitglieder wiesen jüngst einen RSI-Wert von über 70 auf. Bei fast 19 % der US-Standardwerte notierte der Oszillator sogar über der 80er-Marke – beides sind extrem hohe Prozentsätze!

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

