Aktie klettert unermüdlich: Smarter MDAX-Player weiter auf dem Weg zum neuem Allzeithoch!

Wann ist eigentlich der ideale Kaufzeitpunkt bei einer Aktie, wird sich wohl jeder Investor schon einmal gefragt haben. Eine mögliche Antwort könnte hier sein, am besten auf einem Tiefpunkt kurz vor ihrem Ausbruch nach oben. Doch dies halte ich für ein schwieriges Unterfangen. Weil man eben nie weiß, ob die Talsohle wirklich schon erreicht ist.

Cleverer könnte es eventuell sein, eine Aktie in einem bestehenden Aufwärtstrend zu erwerben. Man mag schon einiges an Kursanstieg verpasst haben, aber die Chance, dass der positive Trend weiterläuft, ist allemal gegeben. Genau solch eine Situation sehen wir derzeit bei der im MDAX notierten Fuchs-Vorzugsaktie (WKN: A3E5D6). Diese marschiert nämlich schon längere Zeit unermüdlich in Richtung neues Allzeithoch.

Läuft wieder wie geschmiert

Man kann es nicht anders sagen, aber bei dem Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs (zuvor Fuchs Petrolub) stehen die Ampeln derzeit auf Grün. So konnte im letzten Geschäftsjahr mit 3,5 Mrd. Euro (ein Plus von 4 %) ein Rekordumsatz erzielt werden. Der Nettogewinn konnte um 9 % zulegen und verfehlte mit 282 Mio. Euro damit nur knapp die Bestmarke aus dem Jahr 2018.

Aber den Experten zufolge soll bereits 2024 mit erstmals über 300 Mio. Euro auch beim Nettoergebnis ein neuer Rekord aufgestellt werden. Und nach Schätzungen von MarketScreener könnte es hier bereits im kommenden Jahr mit einem Anstieg im zweistelligen Bereich weitergehen. Alles in allem also meines Erachtens keine allzu schlechten Aussichten.

Fuchs befindet sich damit nun wieder auf Wachstumskurs. Man sollte aber wissen, dass knapp über die Hälfte der Umsatzerlöse als Zulieferer der recht zyklischen Automobilbranche generiert werden. Doch Fuchs ist mit seinen über 10.000 verschiedenen Spezialprodukten wesentlich breiter aufgestellt. Und deren Einsatzgebiete verteilen sich beispielsweise über die Nahrungsmittelindustrie oder die Medizinbranche und sogar in Windkraftanlagen finden sie ihre Verwendung.

Nur eine Frage der Zeit

Die Fuchs-Vorzugsaktie konnte bereits von den guten Ergebnissen und Aussichten profitieren. Sie notiert aktuell bei 44,76 Euro (03.06.2024) und ist damit seit ihrem Tief vom Juni 2022 bereits wieder um mehr als 80 % im Kurs angestiegen. Trotz der guten Kursentwicklung lässt sich bei der Aktie für das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) in Bezug auf den erwarteten Gewinn für 2024 im Moment mit 19,3 ein meiner Ansicht nach aber noch recht moderater Wert ermitteln.

Ein weiteres sicherlich nicht unwichtiges Detail für interessierte Investoren könnte durchaus auch die Dividendenentwicklung darstellen. Denn 2024 ist die Ausschüttung von Fuchs nun schon das 22. Jahr in Folge angehoben worden. Und auch wenn man das Dividendenwachstum vielleicht nicht gerade außergewöhnlich nennen kann, erhielten die Aktionäre Mitte Mai mit 1,11 Euro je Vorzugsaktie immerhin eine um fast 60 % höhere Gewinnbeteiligung als noch vor zehn Jahren.

Wie stellt sich die Situation also derzeit für uns dar? Zum einen kann man an den Geschäftsergebnissen erkennen, dass Fuchs wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt ist. Wobei sich die positive Entwicklung bei Umsatz und Gewinn auch die nächsten zwei Jahre weiter fortsetzen soll. Weiterhin sehen wir eine immer noch moderate Bewertung und können sicherlich auch mit einer weiter steigenden Dividende rechnen. Für mich könnte es daher also nur eine Frage der Zeit sein, bis die Fuchs-Vorzugsaktie ihren bisherigen Höchststand von 51,57 Euro (19.06.2017) nicht nur wieder erreicht, sondern eventuell auch nachhaltig überwindet.

Der Artikel Aktie klettert unermüdlich: Smarter MDAX-Player weiter auf dem Weg zum neuem Allzeithoch! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Fuchs Petrolub.

Aktienwelt360 2024