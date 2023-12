AKTIEN IM FOKUS: Nike schockt mit Umsatzausblick - Adidas und Puma unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einer bösen Überraschung für die Branche hat der Sportmodehersteller Nike aufgewartet. Das Unternehmen enttäuschte am Donnerstagabend die Anleger mit seinen Aussagen zur Umsatzentwicklung. Die Aktie brach daraufhin im nachbörslichen New Yorker Handel um fast 12 Prozent ein und zieht am Freitagmorgen die Papiere von Adidas und Puma mit nach unten.

Auf Tradegate verloren Adidas-Aktien 3,3 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss und Puma büßten 3,9 Prozent ein. "Die Aussagen von Nike waren in den vergangenen Quartalen nicht mehr so kursrelevant für die der Wettbewerber, aber diese schlechte Nachricht dürfte auch Adidas und Puma belasten", sagte ein Händler.

Nike rechnet im laufenden Quartal mit einem leichten Umsatzrückgang. Im vierten Geschäftsquartal sollen die Erlöse dann wieder steigen, allerdings nur um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz.

"Der gedrückte Umsatzausblick dürfte im Fokus stehen", schrieb Analyst Randal Konik von Jefferies mit Blick auf die Reaktion der Anleger. Das abgelaufene zweite Geschäftsquartal zeige eine sich abschwächende Nachfrage. "Das ist nicht gut", urteilte der Experte vor allem mit Blick auf eine nachlassende Nachfrage in Nordamerika. Das ist auch für Adidas und Puma eine wichtige Absatzregion./bek/tih/mis