AMERICAN EXPRESS - Wie weit führt das Kaufsignal?

American Express Co. - WKN: 850226 - ISIN: US0258161092 - Kurs: 184,790 $ (NYSE)

Nach dem steilen Anstieg seit Ende Oktober stellt sich bei der Aktie von American Express die Frage, ob mit dem Tief bei 141,02 USD am 27. Oktober ein neuer Aufwärtstrend begonnen hat (dieser dürfte weit über das aktuelle Allzeithoch führen) oder ob sich lediglich die im Oktober 2022 begonnene große Erholung kurzfristig fortsetzt.

Sollte die Aktie jetzt nach dem gelungenen Ausbruch über das Hoch aus dem Februar bei 182,15 USD an den kurzfristigen Kurszielen bei 187,11 und 192,12 USD nach unten abdrehen, würde dies beide Thesen noch nicht infrage stellen.

Richtungsentscheidung bei 193,00-USD-Marke

Nach einer Korrektur in Richtung 175,00 USD könnte der nächste Kaufimpuls zu einem Anstieg an das kurz- und mittelfristige Kursziel bei rund 193,00 USD führen. Sollte diese Marke überschritten werden, hätten wir es beim Tief bei 141,02 EUR mit dem Startpunkt eines neuen Aufwärtstrends zu tun. In der Folge dürfte die Aktie das Allzeithoch bei 199,55 EUR erreichen und mittelfristig in Richtung 220,00 USD durchbrechen.

Scheitern die Bullen dagegen am Bereich um 193,00 USD oder bricht die Aktie zuvor deutlich unter 175,00 USD ein, wäre dies ein Anzeichen dafür, dass die Erholung seit Oktober 2022 ihrem Ende entgegen geht. Im ersten Schritt dürfte ein Abverkauf unter 165,93 USD in Richtung der Supportzone bei 156,00 USD belasten.

American Express Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)