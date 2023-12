EQS-News: PAION AG: Verkauf des Geschäftsbetriebes

EQS-News: PAION AG / Schlagwort(e): Sonstiges

22.12.2023 / 16:33 CET/CEST

PAION AG: Verkauf des Geschäftsbetriebes Aachen, 22. Dezember 2023 – Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A3E5EG5; Frankfurter Wertpapierbörse, PA8) gibt bekannt, dass die PAION AG und ihre deutsche Tochtergesellschaft, die PAION Deutschland GmbH, mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters der PAION AG und der PAION Deutschland GmbH, Herrn Rechtsanwalt Dr. Mark Boddenberg, heute die mit der HumanWell Healthcare Group ("Humanwell") geführten Verhandlungen zum Abschluss gebracht und einen Vertrag über den Verkauf des wesentlichen Geschäftsbetriebs der PAION AG und PAION Deutschland GmbH abgeschlossen hat. Der M&A-Prozess (Firesale), in Zusammenarbeit mit der M&A-Beratung Falkensteg (Düsseldorf) und dem vorläufigen Insolvenzverwalter RA Dr. Mark Boddenberg (Eckert Rechtsanwälte), konnte im Rahmen eines Bieterverfahrens erfolgreich abgeschlossen werden. Der Verkaufserlös fließt den Insolvenzmassen der beiden Gesellschaften zu. Die PAION AG und die PAION GmbH werden im Rahmen des Insolvenzverfahrens abgewickelt; Aktionäre der PAION AG werden voraussichtlich keine Zahlungen erhalten. Tilmann Bur, Vorstand der PAION AG, äußerte sich wie folgt: "Es erfüllt uns mit großer Zufriedenheit zu wissen, dass der Kern unseres Unternehmens sowie seine Produkte in kompetente Hände gegeben werden. Dies sichert, dass Patienten weiterhin von hochwertigen Therapieoptionen profitieren können. Diese verdanken wir auch den engagierten Bemühungen unserer Mitarbeiter und der kooperativen Unterstützung unserer Partner." Der vorläufige Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Dr. Mark Boddenberg, der vom Amtsgericht Aachen eingesetzt wurde, fügte hinzu: "Durch den Verkauf wird sichergestellt, dass zahlreiche Arbeitsplätze erhalten bleiben. Mein Dank gilt allen Beteiligten für ihren Einsatz und ihre professionelle Zusammenarbeit, ohne die dieser Abschluss nicht möglich gewesen wäre." Bereits seit 2012 bestand zwischen Humanwell, über die Tochtergesellschaft Yichang Humanwell, und PAION eine exklusive Remimazolam-Lizenzvereinbarung für den chinesischen Markt. Im Jahr 2022 wurde eine Vereinbarung zur Abtretung von Patentrechten mit Humanwell abgeschlossen. Gemäß dieser Vereinbarung übertrug PAION alle chinesischen Remimazolam-Patente und die damit verbundenen zukünftigen Lizenzgebühren für Verkäufe in China an Humanwell. Über Humanwell Humanwell Healthcare (Group) Co. Ltd. ist ein führendes börsennotiertes chinesisches Pharmaunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln in den Bereichen Anästhesie und Analgetika, gynäkologische Erkrankungen, zentrales Nervensystem, Dermatologie und Atemwegserkrankungen sowie anderen in Krankenhäusern verwendeten Medikamenten beschäftigt. Humanwell besitzt weltweit mehr als 520 zugelassene Arzneimittel und hat 350 Arzneimittelkandidaten in der Pipeline. Im Jahr 2022 erzielte Humanwell einen Umsatz von USD 3,4 Mrd. und einen Nettogewinn von USD 0,38 Mrd. Humanwell vertreibt seine Produkte hauptsächlich in China, Afrika und den USA und exportiert seine Produkte in mehr als 50 Länder. Kontakt: Ralf Penner SVP Investor Relations & Corporate Communications PAION AG Heussstrasse 25 52078 Aachen – Germany Phone +49 241 4453-152 E-Mail r.penner@paion.com www.paion.com

