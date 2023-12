ROUNDUP/Aktien New York: Stabiler Handelsstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Nur wenig verändert haben sich die US-Aktienmärkte zum Start des nachweihnachtlichen Handels präsentiert. Der Dow Jones Industrial notierte am Mittwoch zuletzt 0,11 Prozent höher bei 37 586,21 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,08 Prozent auf 4771,03 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,09 Prozent auf 16 863,27 Zähler.

In der vergangenen Woche hatte der Dow bei 37 641 Zählern den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Der Nasdaq 100 hatte am Vortag nachgezogen und bei knapp 16 908 Punkten eine historische Bestmarke erreicht. Dem marktbreiten S&P 500 fehlt noch rund ein Prozent bis zu seinem Rekordhoch.

Unterstützung erhalten die Aktien in den USA nach wie vor von niedrigeren Renditen am Anleihemarkt. Die Verzinsung zehnjähriger Staatsanleihen gab am Mittwoch im frühen Handel leicht nach. Anleger setzen also weiterhin auf niedrigere Kapitalmarktzinsen.

Unter den Einzelwerten stehen die Aktien von Apple im Mittelpunkt des generell dünnen Anlegerinteresses. Im frühen Handel setzten die Papiere des Technologiekonzerns ihre Abwärtsbewegung der vergangenen Tage fort und fielen auf den tiefsten Stand seit drei Wochen. Zuletzt notierten sie als schwächster Dow-Wert 1,0 Prozent im Minus.

Apple kann die meisten Modelle seiner Computer-Uhr nach einem verlorenen Patentverfahren nicht mehr in die USA einführen und damit auch nicht im Heimatmarkt verkaufen. Das Weiße Haus hätte die Entscheidung noch mit einem Veto kippen können, entschloss sich nun aber dagegen. Der Konzern hatte den Verkauf der aktuellen Modelle Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 in den USA vorsorglich bereits vergangene Woche gestoppt und ging am Dienstag in Berufung./edh/he