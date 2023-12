EQS-Adhoc: Enapter AG: Ad-Hoc Captain America - EBITDA

EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Enapter AG: Ad-Hoc Captain America - EBITDA



28.12.2023 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-Hoc Captain America - EBITDA



Die Enapter AG gibt den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung für die USA bekannt. Mit den Vertrag vereinbart die Enapter AG mit der Solar Invest International SE, Luxemburg („Partner“/ „Distributor“) zum einen eine exklusive Partnerschaft und gewährt dem Partner zum anderen eine Vertriebslizenz für die USA.

Bislang hat Enapter keine wesentlichen eigenen Vertriebsaktivitäten in den USA.

Der Distributor will daher das Potenzial dieses Marktes erschließen und ein Vertriebsnetz für die Produkte der Enapter AG in den USA aufbauen. Als exklusiver Partner profitiert der Distributor vom Know-how und der bisherigen Tätigkeit der Enapter AG bei der Kommerzialisierung und Entwicklung der AEM-Technologie in den USA mit dem Ziel, diese Aufbauarbeit gemeinsam fortzusetzen und zu kommerzialisieren. Als Gegenleistung zahlt der Partner insgesamt einen Betrag von 25 Mio. Euro an die Enapter AG.

Des Weiteren wurden übliche Regelungen für die künftige Belieferung mit Enapter-Produkten getroffen.

Mit dem Abschluss dieses Vertrags setzt die Enapter AG planmäßig einen Teil ihrer kommunizierten Strategie um, internationale Partnerschaften aufzubauen.

Die Enapter AG befindet sich in Gespräche in Bezug auf weitere Optionen für solche Partnerschaften.

Durch den Abschluss dieser Vereinbarung wird voraussichtlich das EBITDA für das Jahr 2023 ausgeglichen sein. Das ursprünglich geplante EBITDA für das Geschäftsjahr 2023 betrug -10 bis -11 Mio. Euro. Diese Informationen beruhen auf vorläufigen, ungeprüften Zahlen der Enapter-Gruppe sowie auf der aktuellen Planung.