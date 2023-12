Aktien Frankfurt Schluss: Tagesplus im Dax moderat - Jahresplus stark

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat den letzten Handelstag des Jahres mit einem moderaten Plus beendet. Die Umsätze blieben weiterhin sehr gering. Die positive Stimmung am deutschen Aktienmarkt wurde von den US-Börsen gestützt, die mit weiteren Gewinnen erwartet werden und zudem am Donnerstag ihren Rekordlauf fortgesetzt hatten, bevor sie letztlich kaum verändert schlossen.

Im verkürzten Geschäft gewann der deutsche Leitindex 0,30 Prozent auf 16 751,64 Punkte. Damit blieb er nahe an seinem Rekordhoch, das Mitte Dezember bei etwas über 17 000 Punkten erreicht wurde. Im feiertagsverkürzten Wochenverlauf ergibt sich zwar nur ein kleines Plus von 0,3 Prozent und im Dezember ein Plus von 3,3 Prozent, doch für das letzte Quartal beläuft sich der Gewinn auf fast neun Prozent. Für das Gesamtjahr steht ein sattes Plus von 20,3 Prozent zu Buche.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitag um 0,27 Prozent auf 27 137,30 Zähler, was in Summe ein Jahresplus von 8,0 Prozent bedeutet./ck/mis