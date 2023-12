Silber – Rücksetzer bietet Einstiegschance!

Werbung

Die Lage: US-Dollarschwäche stützt

Silber präsentierte sich in den vergangenen Wochen schwächer und korrigierte zwischenzeitlich deutlicher von seinen Zwischenhochs im Bereich der 25-USD-Marke. Dabei sorgte vor allem die zwischenzeitliche Erholung des US-Dollars für Abgabedruck. Da Silber wie andere Edel- und Industriemetalle in US-Dollar gehandelt wird, drückt dies in Ländern außerhalb des US-Dollar-Raums auf die Nachfrage. Nachdem die Fed ihre Inflationserwartungen deutlich nach unten korrigiert hatte und viele Marktteilnehmer im kommenden Jahr nun von bis zu drei Zinssenkungen der US-Notenbank ausgehen, gab auch der US-Dollar gegenüber anderen Leitwährungen zuletzt deutlicher nach, was auch beim Silberpreis für Support gesorgt hatte.

Die Perspektive: Hoffnung auf Konjunkturbelebung in China sorgt für Schwung!

Für Schwung sorgten zuletzt bei Silber positive Konjunkturdaten aus China. Dabei wurde bei der Industrieproduktion im Reich der Mitte für November ein unerwartet deutliches Plus von 6,6 % gegenüber dem Vorjahreswert ausgewiesen. Damit dürfte auch die Silbernachfrage aus dem Reich der Mitte wieder deutlicher anziehen. China gilt als der weltweit größte Silberimporteur, zumal das Industriemetall aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften nicht nur in der zur Herstellung von Hochleistungssolarmodulen stark nachgefragt wird. Auch in der Elektronik- und Chipindustrie sowie in der Autobranche wird Silber stark nachgefragt. Zieht die chinesische Wirtschaft wieder an, dürften daher auch die chinesischen Silberimporte wieder deutlich anziehen, was in Verbindung mit der ohnehin starken Nachfrage im Zuge des weltweiten Ausbaus der Solarkapazitäten den Silberpreis stützen dürfte.

Trading-Taktik: Nachdem Rücksetzer im Bereich von 22,50 USD mit Käufen beantwortet wurden, präsentierte sich Silber fester. Wird die Konsolidierung im Bereich der 24-USD-Marke nach oben aufgelöst, dürfte Silber nun erneut den seit Mitte Mai bestehenden übergeordneten Abwärtstrend ins Visier nehmen. Es bietet sich daher an, bei bestehenden Long-Positionen mit einem Stop-Loss knapp unterhalb des Anfang Oktober markierten Verlaufstiefs von 21,00 USD investiert zu bleiben.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DJ6HFB) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen des Silber Future Contract-Rohstoffs. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichem Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,00.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Stand: 19.12.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion