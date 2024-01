Aktien Frankfurt Schluss: Dax hält sich stabil - 'Aufwärtstrend intakt'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am ersten Handelstag des neuen Jahres stabil gezeigt. Die deutlichen Auftaktgewinne am Dienstag, die den Leitindex zeitweise bis dicht unter sein Rekordhoch brachten, bröckelten im Verlauf zwar rasch ab. Letztlich blieb aber ein Plus von 0,11 Prozent auf 16 769,36 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte büßte 1,10 Prozent auf 26 838,34 Zähler ein.

"Eine Pause bedeutet nicht das Ende" für den Dax, kommentierte Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Der Aufwärtstrend sei weiterhin intakt, auch wenn sich der Index in den letzten zwei Wochen kaum mehr vom Fleck bewegt habe. "Eine Fortsetzung der Rally weit über 17 000 Punkte ist mit einer starken Wall Street im Rücken durchaus ein realistisches Szenario für die kommenden Wochen."/ck/he