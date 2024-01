Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1031 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als zuletzt. Damit entfernte sich der Euro weiter vom höchsten Stand seit Juli, der in der vergangenen Woche über der Marke von 1,11 Dollar erreicht worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1050 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Jahresauftakt am Devisenmarkt. Kursverluste an den asiatischen Aktienmärkten sorgten für weniger Risikofreude bei den Investoren. Der als sichere Anlage geschätzte Dollar konnten zu den meisten wichtigen Währungen zulegen, während der Euro im Gegenzug etwas unter Druck geriet. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich das Interesse der Anleger verstärkt auf Konjunkturdaten. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone.

Kursverluste gab es am Morgen beim japanische Yen. Marktbeobachter verwiesen auf eine Serie von starken Erdbeben an der Westküste Japans./jkr/jha/