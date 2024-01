Devisen: Euro berappelt sich nach Fed-Protokoll etwas

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch nach dem Sitzungsprotokoll zur jüngsten US-Notenbanksitzung seine Verluste etwas eingedämmt. Wurde die Gemeinschaftswährung vor der Veröffentlichung zeitweise unter 1,09 US-Dollar gehandelt, notierte sie zuletzt bei 1,0921 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0919 (Dienstag: 1,0956) US-Dollar festgesetzt, sodass der Dollar 0,9158 (0,9127) Euro gekostet hatte.

Laut dem Protokoll der Notenbank Fed sehen die Mitglieder der Fed den Leitzins auf dem Gipfel oder nahe dran. Man sei bereit, die Zinsen zu senken, falls sich der Inflationsrückgang im Jahr 2024 fortsetze. Der Zeitpunkt für einen solchen Schritt bleibe gleichwohl unsicher, wie die Mitschrift erkennen ließ./ajx/he