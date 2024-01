GNW-Adhoc: Enovis schließt Übernahme von LimaCorporate S.p.A. ab

^WILMINGTON, Delaware, Jan. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Enovis(TM) Corporation

(NYSE: ENOV, ?Enovis" oder das ?Unternehmen"), ein innovationsorientiertes Wachstumsunternehmen im Bereich der Medizintechnik, hat heute den Abschluss der Übernahme von LimaCorporate S.p.A. (?Lima") bekanntgegeben, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Orthopädie, das sich auf die Wiederherstellung von Bewegung durch ein innovatives Portfolio von Implantatlösungen konzentriert. Lima stärkt die Position von Enovis auf dem globalen Markt für orthopädische Rekonstruktion mit einem komplementären Portfolio bewährter chirurgischer Lösungen und Technologien, was das globale Wachstum und die Ausweitung der Gewinnspanne beschleunigen wird. Darüber hinaus umfasst Limas Portfolio 3D- gedruckte trabekuläre Titanimplantate und ein umfassendes Revisionsangebot für Schultern, was die Position des Unternehmens auf dem schnell wachsenden Markt für Extremitäten weiter stärken wird. ?Wir freuen uns, das talentierte Team von Lima bei Enovis begrüßen zu dürfen. Durch den Zusammenschluss erhöht sich der Umsatz des Rekonstruktionssegments von Enovis auf 1 Mrd. USD und es entsteht ein schnell wachsender Innovator auf dem globalen Markt für orthopädische Rekonstruktion. Dies ist ein weiteres großartiges Beispiel dafür, wie wir strategische Übernahmen nutzen, um unser Wachstum zu beschleunigen, großartige Technologien und Talente in unser Unternehmen einzubringen und den Wert für unsere Aktionäre zu steigern", so Matt Terotola, Vorsitzender des Verwaltungsrats und Chief Executive Officer von Enovis. Über die Enovis Corporation Die Enovis Corporation (NYSE: ENOV) ist ein innovationsorientiertes Wachstumsunternehmen im Bereich der Medizintechnik, das sich der Entwicklung klinisch differenzierter Lösungen verschrieben hat, die messbar bessere Patientenergebnisse erzielen und Arbeitsabläufe verändern. Im Rahmen einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung, globaler Talente und Innovation unterstützt das Unternehmen mit seiner umfangreichen Palette an Produkten, Dienstleistungen und integrierten Technologien einen aktiven Lebensstil in der Orthopädie und darüber hinaus. Die Stammaktien des Unternehmens sind in den Vereinigten Staaten an der New Yorker Börse unter dem Symbol ENOV notiert. Weitere Informationen über Enovis finden Sie unter www.enovis.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich zukunftsgerichteter Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Plänen, Zielen, Erwartungen und Absichten des Unternehmens sowie andere Aussagen, die keine historischen oder aktuellen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen des Unternehmens und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die jeweiligen Geschäfte des Unternehmens und von Lima, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Auswirkungen der Übernahme auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und von Lima, einschließlich der künftigen finanziellen Lage und Leistung, der Betriebsergebnisse, der Strategie und der Pläne des kombinierten Unternehmens, einschließlich der erwarteten steuerlichen Behandlung, unvorhergesehener Verbindlichkeiten, künftiger Investitionsausgaben, Einnahmen, Ausgaben, Erträge, Synergien, wirtschaftlicher Leistung, Verschuldung, Verluste, Zukunftsaussichten sowie Geschäfts- und Managementstrategien für die Verwaltung, die Expansion und das Wachstum der Geschäftstätigkeit des neuen kombinierten Unternehmens; die möglichen Auswirkungen des Vollzugs der Übernahme auf die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und anderen Dritten; und die anderen Faktoren, die in den Berichten des Unternehmens, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die ?SEC") eingereicht wurden, erläutert werden, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Formblatt 10-K und der nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q unter der Überschrift ?Risikofaktoren", sowie die anderen Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens erörtert werden. 