S&P 500® - It is all about 4.800!

Neun positive – sprich weiße – Wochenkerzen trugen den S&P 500® zum Abschluss des vergangenen Jahres bis in Schlagdistanz zu seinem Rekordstand von 4.819 Punkten. Für das vergangene Jahr steht damit eine Bilderbuchperformance von 24 % zu Buche. Statistisch kam es seit 1928 bei den amerikanischen Standardwerten 26 Mal zu einem jährlichen Kurszuwachs von mehr als 20 %. Auf einen solchen Champagnerjahrgang folgten Anschlussgewinne im darauffolgenden Jahr von durchschnittlich 5,9 %. Nur 5,9 % muss man sagen, denn der Mittelwert der Jahresperformance über die letzten fast 100 Jahre fällt mit rund 7 % höher aus. Dieses Muster legt also eine konstruktive Entwicklung, aber keine Wiederholung des Bilderbuchjahrgangs 2024 nahe. Charttechnisch hat sich der S&P 500® dabei in jedem der letzten drei Jahre mit der eingangs erwähnten Marke von 4.800 Punkten auseinandergesetzt. An dieser Stelle wird es interessant, denn die Hoch-Tief-Spanne des Jahres 2023 verblieb zusätzlich innerhalb der Schwankungsbreite des Vorjahres. In der Konsequenz entsteht in den Leitplanken von 2022 ein sog. „inside year“. Bei einem neuen Allzeithoch wären nicht nur die Hochs der letzten drei Jahre überwunden, sondern auch das besondere Phänomen „inside year“ nach oben aufgelöst.

S&P 500® (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.