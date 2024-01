AKTIEN IM FOKUS: Mögliche Übernahme durch Synopsis stützt Ansys

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Technologiekonzern Synopsys steht einem Pressebericht zufolge kurz vor einem offiziellen Übernahmeangebot für das auf Simulationssoftware spezialisierte Unternehmen Ansys . Wie das "Wall Street Journal" am Freitag berichtete, will Synopsys 400 Dollar je Ansys-Aktie auf den Tisch legen.

An der Technologiebörse Nasdaq zogen die Ansys-Anteile zuletzt um ein Prozent auf etwas mehr als 347 Dollar an. Die Titel des auf Halbleiter-Design-Software ausgerichteten Synopsis-Konzerns gaben um 1,4 Prozent nach.

Die für eine Übernahme recht übersichtlichen Kursreaktionen lassen sich damit erklären, dass die Zeitung über den Kauf schon Ende 2023 berichtet hatte, damals aber noch von einem frühen Stadium berichtet hatte. Der Ansys-Kurs war da von um die 300 Dollar auf mehr als 360 Dollar nach oben geschnellt, während es für Synopsys deutlich abwärts gegangen war. Ansys hatten am Freitag nach der Meldung kurz bis auf erneut 360 Dollar zugelegt, fielen dann aber zurück./ajx/he