ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Wacker Chemie auf 110 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie von 125 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Vergleich zu anderen Chemietiteln wie BASF und Lanxess hätten sich die 2023 wenig veränderten Wacker Chemie nicht schlecht entwickelt, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dafür verantwortlich gewesen seien neben der niedrigen Verschuldung allerdings die Hoffnung auf politische Unterstützung in Deutschland gegen die schlimmsten Auswirkungen der Energiekostenkrise sowie die Entkoppelung der Polysiliziumpreise inner- und außerhalb Chinas - zwei Faktoren, die 2024 nicht mehr stützen sollten. Bray senke seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2024 und 2025 um durchschnittlich je 30 Prozent./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2024 / 20:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------