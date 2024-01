ANALYSE-FLASH: UBS belässt Qiagen auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Qiagen auf "Neutral" belassen. Er werte die geplanten höheren Investitionen des Diagnostikspezialisten und Labordienstleisters in sein Bioinformatik-Geschäft positiv, schrieb Analyst John Sourbeer am Freitag in einer ersten Reaktion. Dieses sei ein künftiger Wachstumspfeiler. Sein weiter gültiges Anlagevotum begründete er indes mit dem Wunsch nach einem größeren Vertrauen, dass das Nicht-Covid-Geschäft nach 2024 zu einem prozentual zweistelligen Wachstum zurückkehren werde./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2024 / 22:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2024 / 22:47 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------