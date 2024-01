Devisen: Eurokurs gibt vor wichtigen Konjunkturdaten weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Freitag an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurden die Gemeinschaftswährung zu 1,0933 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0953 Dollar festgesetzt.

Am Markt wurde auf eine Dollar-Stärke kurz vor dem Wochenende verwiesen, die den Euro im Gegenzug unter Druck setzte. Am Morgen konnte der US-Dollar nach robusten Konjunkturdaten aus den USA im Handel mit den meisten wichtigen Währungen zulegen. Zuletzt hatten wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt und Daten zur Beschäftigung in der amerikanischen Privatwirtschaft eine weiter robuste Entwicklung gezeigt.

Im Tagesverlauf richtet sich das Interesse der Anleger am Devisenmarkt auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Dezember, der am Nachmittag erwartet wird. Sollte der Arbeitsmarktbericht ebenfalls robust ausfallen, dürfte dies die Spekulation auf schnelle Zinssenkungen in den USA dämpfen und dem Euro nach Einschätzung von Marktbeobachtern weiteren Auftrieb verleihen.

Bis zur Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag könnten Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone am Vormittag ebenfalls für Impulse am Devisenmarkt sorgen. Es wird erwartet, dass sich die Inflation im gemeinsamen Währungsraum im Dezember wieder verstärkt hat./jkr/mis