Devisen: Eurokurs zu Wochenbeginn wenig bewegt zum US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag wenig bewegt in die neue Woche gestartet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0941 US-Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0921 (Donnerstag: 1,0953) Dollar festgesetzt.

Börsianer sprachen von einer Konsolidierung des Dollar vor wichtigen US-Inflationsdaten, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Auf der Agenda stehen die Verbraucherpreise für Dezember. Diese sollten einerseits bestätigen, dass der Inflationsdruck tendenziell abnimmt, schrieb Analyst Christoph Balz von der Commerzbank. Ein klares Signal, dass dies sehr rasch geschieht, erwartet der Experte andererseits nicht.

Die Preisdaten sind von Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank, die ihre Leitzinsen zuletzt nicht weiter angehoben hat. Experten erwarten in diesem Jahr Zinssenkungen. Ungewiss ist jedoch, wie schnell und wie deutlich dies geschieht./la/mis