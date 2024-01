EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Carsten Reinhardt, Herr Carsten Reinhardt hat eine Bank beauftragt, Aktien der SAF-HOLLAND SE für bis zu 8.000 EUR zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen einer ...

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.01.2024 / 16:14 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Carsten Nachname(n): Reinhardt

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

SAF-HOLLAND SE

b) LEI

222100QJQLUJHWREL058

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000SAFH001

b) Art des Geschäfts

Herr Carsten Reinhardt hat eine Bank beauftragt, Aktien der SAF-HOLLAND SE für bis zu 8.000 EUR zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen einer Selbstverpflichtung der Aufsichtsratsmitglieder der SAF-HOLLAND SE gegenüber dem Aufsichtsrat. Diese Selbstverpflichtung sieht vor, dass die Aufsichtsratsmitglieder in den ersten fünf Jahren der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat für jeweils 20 % der jährlichen Festvergütung SAF-HOLLAND SE Aktien erwerben und mindestens für die Dauer ihrer Mitgliedschaft halten werden. Die Selbstverpflichtung sieht vor, über die fünfjährige Laufzeit in Summe 100 % der Festvergütung in Aktien zu investieren. Für die Mitglieder des Aufsichtsrats der SAF-HOLLAND SE wurden am heutigen Tag insgesamt 3.505 Aktien zu einem Mischkurs von 14,822108 EUR gekauft.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 14.822108 EUR 7989.12 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 14.822108 EUR 7989.12 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.01.2024; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETA

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

09.01.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com