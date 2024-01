Nasdaq-100 Index® - Abwärtsgap als „show stopper”?

Kurz vor dem Jahreswechsel gelang dem Nasdaq-100® der Spurt über das bis dato gültige Allzeithoch vom November 2021 (16.765 Punkte). In der Folge konnte das Technologiebarometer seine Rekordstände bis auf fast 17.000 Punkte ausbauen. Doch zu Jahresbeginn gibt es einige Bremsspuren im Chartverlauf. An erster Stelle ist in diesem Kontext das jüngste Abwärtsgap (16.758 zu 16.687 Punkte) zu nennen. Nach zuvor neun positiven Handelswochen in Serie sorgt die beschriebene Abwärtskurslücke für eine „Abrisskante“, zumal damit auch das eingangs erwähnte, alte Rekordlevel unterschritten wurde. Mit anderen Worten: Es besteht derzeit eine gewisse „false break“-Gefahr. Diese dokumentiert z. B. auch der RSI, welcher zuletzt neue Verlaufshochs im eigentlichen Kursverlauf nicht mehr bestätigen konnte und somit eine negative Divergenz aufweist. Kurzfristig definiert das Hoch vom Juli bei 15.932 Punkten einen ersten Rückzugsbereich, ehe bei 15.700 Punkten weitere horizontale Unterstützungen warten. Um den aktuellen Warnschuss zu negieren, müsste indes zumindest das diskutierte Gap geschlossen werden.

Nasdaq-100 Index® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

