BYD hat im vierten Quartal 2023 erstmals mehr Elektroautos verkauft als der bisherige Marktführer Tesla. Unsere Analyse gibt Anhaltspunkte, ob die Chinesen auch an der Börse zum E-Auto-Pionier aufschließen können.

Elon Musk kommt aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. In einem Interview mit der US-Nachrichtenagentur Bloomberg fragt die Interviewerin den Tesla-Chef nach dem chinesischen Hersteller BYD. Musk bricht daraufhin in Gelächter aus. Er sehe sie überhaupt nicht als Wettbewerber. "Die Autos sind nicht besonders attraktiv, die Technologie nicht sehr stark." Gut zwölf Jahre ist das nun her. Und Musk dürfte das Lachen vergangen sein. Denn im Schlussquartal des vergangenen Jahres verkaufte BYD weltweit erstmals mehr rein elektrische Fahrzeuge als Tesla und löste den E-Auto-Pionier damit als größten Hersteller weltweit ab - zumindest in diesem einen Quartal.