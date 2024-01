DEUTSCHE BANK - Kommt jetzt die kalte Dusche?

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 12,682 € (XETRA)

Die Zahl der Argumente, die für einen weiteren Anstieg der Aktie der Deutschen Bank sprechen, hat sich nach dem Anstieg über das Hoch aus dem Januar 2023 bei 12,34 EUR weiter erhöht. Allerdings erreicht die Aktie jetzt mit 13,11 EUR einen mittelfristig wichtigen Widerstand, an dem auch das Erholungspotenzial der Aufwärtsbewegung seit Ende 2022 beendet sein könnte: Denn für den Fall, dass der laufende Anstieg nicht im Tief bei 7,94 EUR im März 2023 begonnen wurde, sondern schon mit dem Tief aus dem Oktober 2022 bei 7,24 EUR, wäre dessen erste zentrale Zielmarke bei 13,05 EUR erreicht (100%-Projektion in Blau).

Auch die Zeit läuft ab

Gleichzeitig dauert die Korrekturphase unter dem 2022er-Hoch bei 14,63 EUR jetzt schon so lange an, wie es nach dem Mehrjahrestief im März 2020 gedauert hatte, eben dieses Hoch auszubilden bzw. an diese Marke zu steigen. Aus der Analyse der Zeitachse könnte sich also das Ende der Erholung seit 2020 abzeichnen.

Dabei wäre die erste große Aufwärtsphase "A" von 4,44 bis 14,63 EUR genauso lange, wie die anschließende Korrekturphase "B" plus der seit Oktober 2022 oder März 2023 laufenden zweiten Aufwärtsphase "C":

Deutsche-Bank-Aktie Chartanalyse mit Fokus auf die zeitlichen Verhältnisse seit dem Tief von 2020

Deutlicher Ausbruch über 13,11 EUR enorm wichtig

Damit wäre ein Anstieg über 13,11 EUR umso bedeutsamer, um einer mittelfristigen Trendwende aus dem Weg zu gehen. In diesem Fall könnte die Aktie weiter bis 13,70 und 13,95 EUR steigen. Darüber könnte die 14,63-EUR-Marke sogar überrannt und direkt 14,96 EUR erreicht werden.

Sollte sich dagegen die Trendwende-These durchsetzen, würde man dies an einem Abprallen an 13,05-13,11 EUR und einem anschließenden sehr schnellen Einbruch in Richtung 11,30 - 11,55 EUR bemerken. Unterhalb von 11,30 EUR könnte später nur noch der Support bei 10,73 EUR einen Rutsch bis 9,44 EUR aufhalten.

Charttechnisches Fazit: Sollte die Aktie der Deutschen Bank nicht zügig über 13,11 EUR ausbrechen, droht eine Korrektur bis 11,30 EUR. Unter der Marke wäre sogar eine mehrmonatige Trendwende möglich.

Deutsche Bank Aktie Chartanalyse (Wochenchart)

Besucht Thomas May auch auf stock3 Terminal, werdet einer von über 50.000 Followern und erhaltet weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei stock3 Trademate versorgt er Euch zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantwortet das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2024 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)