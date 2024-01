EQS-News: Weiteres Wachstum für die CENIT Gruppe

EQS-News: CENIT AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Weiteres Wachstum für die CENIT Gruppe



10.01.2024 / 14:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CENIT akquiriert CCE b:digital, stärkt ihre Position als weltweit führender strategischer Partner von Dassault Systèmes und baut Marktanteile aus Stuttgart, 10. Januar 2024 – Die CENIT startet mit einem ersten Meilenstein in das neue Jahr: Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 erwirbt die rund 900 Mitarbeiter starke, international agierende CENIT Gruppe 100% Anteile an der CCE b:digital GmbH & Co. KG (CCE). Die Akquisition stärkt das Dassault Systèmes Geschäft der Gruppe und sichert ihr weitere Marktanteile. Mit einem Team von 16 Mitarbeitern positioniert sich CCE seit 1996 als Experte für digitale Lösungen und Services für das Engineering und die Fertigung – schwerpunktmäßig auf Basis des Dassault Systèmes Portfolios. Das Kerngeschäft der in Bissendorf bei Osnabrück ansässigen CCE baut auf die Säulen PLM Services, Application und Digital Services. Auf Basis seiner 3DEXPERIENCE Kompetenz, inklusive eines speziell auf mittelständische und Kleinkunden abgestimmten Migrations- und Einführungskonzepts, baute sich das IT- und Software-Haus eine entsprechende Profilierung und exzellente Reputation bei rund 500 Kundenunternehmen im gesamten D-A-CH-Raum auf. Mit der Akquisition von CCE als einem technologisch und wirtschaftlich starken Dassault Systèmes Platinum Partner, führt die CENIT Gruppe ihre ambitionierte Geschäftsstrategie „CENIT 2025“ fort: Durch organisches und anorganisches Wachstum will man in 2025 die 300 Mio. Euro Umsatzmarke erreichen. Im Zuge gezielter Merger und Akquisitionen sollen sukzessive die fünf Geschäftsfelder der CENIT nachhaltig gestärkt und ausgebaut werden: Als neues Mitglied verstärkt CCE das nationale und internationale Dassault Systèmes Geschäft der CENIT. Synergien und Skalierung „Unsere Strategie baut auf der Überzeugung, dass gemeinsames und profitables Wachstum nur dann sinnvoll umsetzbar ist, wenn die CENIT und ihre Tochterunternehmen technologisch, kulturell und operativ voneinander profitieren. Gemeinsam mit CCE bringen wir Marktsegmente und Kompetenzfelder zusammen, die komplementär sind. Das bietet Potenzial für Synergien und technologische, wie wirtschaftliche Skalierung“, erklärt Peter Schneck, CEO der CENIT. Er fügt hinzu: „Mit CEE als Teil der CENIT, bauen wir unsere Marktanteile als Spezialist für zukunftsfähige 3DEXPERIENCE-Lösungen in Deutschland weiter aus und stärken unsere Position als einer der weltweit führenden strategischen Platinum Partner von Dassault Systèmes.“ Die Akquisition eröffnet der CENIT Gruppe zudem eine lokale Präsenz in der innovationsstarken, mittelständisch geprägten Region Ostwestfalen Lippe – und ermöglicht größere Nähe zu bestehenden und potenziellen Kundenunternehmen. Beide Unternehmen sehen zudem ein großes Potenzial darin, das Migrations-Know-how der CCE mit dem Integrations-Know-how der CENIT Gruppe zu verbinden. Zukunftsfähige ERP Integrationen und technologisch überlegene Einführungskonzepte der 3DEXPERIENCE Plattform bei kleineren und mittelständischen Unternehmen sowie Global Playern sind einige der gemeinsam avisierten Handlungsfelder. Agilität im Frontend kombiniert mit Stärke eines Konzerns Analog der in 2022-2023 erfolgten Akquisitionen der Unternehmen ISR, mip, PI Informatik sowie Active Business Consult (Österreich) folgt die CENIT der klaren Strategie, die Eigenständigkeit, Agilität und die Entscheidungsfähigkeit der CCE zu erhalten. Um volles Potenzial aus der Akquisition und den geplanten Synergien zu entfalten, wird CCE auch weiterhin als eigenständiges Unternehmen von Geschäftsführer Marc Holtermann geführt und tritt künftig mit dem Zusatz „a CENIT Company“ im Markt auf. Mit dem Zusatz wird die Konzerneinbindung und die damit verbundene Größe, Sicherheit und Kapitalstärke zum Ausdruck gebracht. Marc Holterman, Geschäftsführer der CCE b:digital, ist überzeugt: „Mit der Zugehörigkeit zur CENIT Gruppe und der Verknüpfung unserer Portfolien bieten wir unseren Kunden künftig ein Mehr an Servicequalität, Verfügbarkeit und Standards. Gleichzeitig können wir damit die Prozessabdeckung bei unseren Kunden signifikant erhöhen.“ Durch bewährte Agilität im Frontend und die Stärke einer etablierten Gruppe mit großer Application Managed Services-Expertise im Backend eröffneten sich weitergehende Potenziale, so Holterman weiter. Pressekontakt

CENIT AG

Swetlana Isaak

Kommunikation

Industriestraße 52-54

D-70565 Stuttgart

Tel.: +49 711 7825-3200

E-Mail: s.isaak@cenit.com Über CENIT CENIT gestaltet die nachhaltige Digitalisierung. Kunden verfügen mit CENIT an ihrer Seite über weitreichende Möglichkeiten zur Optimierung ihrer horizontalen und vertikalen Geschäftsprozesse. Innovative Technologien aus den Bereichen Product Lifecycle Management, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management schaffen dafür die Basis. Die Kompetenz der CENIT-Berater entsteht aus der Kombination von fachübergreifendem Prozessverständnis und tiefer Fachexpertise. Der durchgängige Beratungsansatz gibt CENIT-Kunden die Sicherheit, dass ihre Lösungen mit dem Verständnis für ihre gesamte Wertschöpfungskette entstehen. Als ganzheitlich aufgestellter Partner seiner Kunden übernimmt CENIT die Verantwortung von der Beratung über die Einführung innovativer IT-Lösungen bis zum wirtschaftlichen Betrieb. Das CENIT-Team stellt sich auf die spezifische Situation des Unternehmens ein und gewährleistet damit die Praxisnähe, die messbare operative Optimierungen erst ermöglicht. Seit 35 Jahren realisiert CENIT damit Wettbewerbsvorteile für namhafte Kunden in Schlüsselindustrien der Wirtschaft. CENIT beschäftigt rund 900 Mitarbeiter, die weltweit Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter betreuen. www.cenit.com

10.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com