Neuer Aufsichtsrats-Vize bei der Allianz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bei der Allianz soll der frühere Manager eines Firmennachbarn Vizechef des Aufsichtsrats werden: Das Kontrollgremium des Versicherers will den Aktionären nach Angaben vom Mittwoch die Berufung von Jörg Schneider vorschlagen, dem ehemaligen Finanzchef des Rückversicherers Munich Re . Beide Dax -Konzerne sind einander historisch verbunden. Bis heute befinden sich die Firmenzentralen in enger Nachbarschaft im Münchner Stadtteil Schwabing.

Der 65 Jahre alte Schneider gilt damit auch als heißer Kandidat, wenn 2026 der amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Michael Diekmann aufhört. Schneider war ehedem bei der Munich Re ebenso für seine Fachkompetenz wie unkompliziertes Auftreten und Selbstironie bekannt.

Ebenfalls neu in den Aufsichtsrat der Allianz einziehen soll die Managerin Stephanie Bruce. Altersbedingt ausscheiden werden der bisherige Aufsichtsrats-Vize und FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer sowie die früher in Dänemark in Spitzenpositionen als Versicherungsmanagerin tätige Christine Bosse. Die Hauptversammlung der Allianz ist für den Mai geplant./cho/DP/jha