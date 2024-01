URANAKTIEN haussieren weiter! News aus den USA!

Centrus Energy Corp. - WKN: A12CTC - ISIN: US15643U1043 - Kurs: 49,920 $ (NYSE)

Cameco Corp. - WKN: 882017 - ISIN: CA13321L1085 - Kurs: 44,730 $ (NYSE)

Uranium Energy Corp. - WKN: A0JDRR - ISIN: US9168961038 - Kurs: 6,760 $ (NYSE)

Wie das US Department of Energy (DOE) gestern mitteilte, werden Pläne forciert, eine heimische Versorgung mit höher angereichertem Uran aufzubauen, das dringend für die nächste Generation an fortschrittlichen Atomreaktoren benötigt wird. Der angepeilte Brennstoff sei aktuell in kommerziellen Mengen in dieser Qualität nur aus Russland zu bekommen. Daher würden nun Angebote von diversen potenziellen Produzenten eingeholt.

Im Detail geht es um den sogenannten High Assay Low Enriched (HALEU) Uranbrennstoff, der bis zu 20 % angereichert ist, während herkömmlicher Uranbrennstoff in heutigen Reaktoren nur mit einer 5-%-Anreicherung verwendet wird. Das DOE peilt Verträge mit einer Laufzeit von maximal zehn Jahren an. Der Staat gibt hier wichtige Impulse. Denn nur wenn Fördermittel fließen, werden auch die nötigen Investitionen angestoßen, um HALEU in ausreichenden Mengen anbieten zu können. Und ohne HALEU gibt es wiederum auch keine Atomreaktoren der nächsten Generation.

Centrus Energy wittert Chancen

Bislang wird HALEU nur von der russischen Tenex verkauft. In den USA hat Centrus Energy aktuell als einziges Unternehmen die Lizenz zur Herstellung von HALEU und schon erste kleinen Mengen zu Demonstrationszwecken produziert. Man werde sich um die Fördermittel bewerben und freue sich darauf, Kapazitäten auszubauen, so ein Sprecher von Centrus Energy.

Centrus Energy-Aktie

Die Meldung sorgte bereits gestern für starke starke Zuwäche im gesamten US-Uransektor. Heute setzt sich die Hausse in Australien fort. stock3-Leser sind schon lange bei Aktien wie Cameco etc. dabei. Die Aufwärtstrends der bekannten Player sind voll intakt.

Einen kleineren Vertreter, der vor einem ganz wichtigen Jahr steht, habe ich in diesem Artikel vorgestellt. Die Aktie stürmt heute auf ein neues 52-Wochen-Hoch. stock3 bleibt für euch natürlich auch in diesem Sektor am Ball!

(© stock3 2024 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)