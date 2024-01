AKTIE IM FOKUS: Südzucker nach starken Schwankungen etwas leichter

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Stärkere Kursschwankungen hat es am Donnerstag beim Aktienkurs von Südzucker gegeben. Zwischen minus 3,7 Prozent und plus 1,3 Prozent ging es im Handelsverlauf auf und ab nach der Veröffentlichung vorläufiger Geschäftszahlen. Zuletzt lagen die Anteile mit 0,4 Prozent im Minus bei 14,07 Euro.

Mit Blick auf eine Telefonkonferenz des Zuckerproduzenten verwies Analyst Alex Sloane von Barclays auf eine Aussage, wonach der Mittelwert der für 2023/2024 in Aussicht gestellten operativen Gewinnspanne (Ebit) wohl schwieriger zu erreichen sein wird. Grund seien Aussagen der Ethanol-Tochter Cropenergies zu niedrigeren Preisen. Der Experte verwies zudem auf den avisierten Anstieg der Zuckerproduktionskosten ab dem vierten Geschäftsquartal, was die Rentabilität der Zuckersparte in den kommenden Quartalen verringern dürfte./bek/mis