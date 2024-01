Die meistgehandelten Produkte: Bullen dominieren bei DAX® und Nasdaq-100®

Der DAX® konnte heute morgen die 16.800er Marke mit einem bisherigen Tageshoch von 16.839 Punkten knacken und der Index bewegt sich stabil im positiven Bereich. Heute Nachmittag werden noch Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten erwartet. Diese können bei Veröffentlichung noch für Kursbewegungen sorgen. Nach Angaben der Euwax erwarten die meisten Anleger positive Impulse und schauen erwartungsvoll in die Zukunft.

Bei den Knock-Out-Produkten sind Calls auf den DAX® am beliebtesten. Unter den meistgehandelsten Optionsscheinen findet man Calls auf den DAX® und auf die Nasdaq-100® Werte Netflix und Microsoft. Und bei den Faktor-Optionsscheinen fragen Anleger Longs auf den DAX® und den Nasdaq-100® am meisten nach.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD141Z 4,90 16748,74 Punkte 16275,605159 Punkte 34,14 Open End DAX ® Call HD0T17 8,95 16748,74 Punkte 15862,918264 Punkte 19,03 Open End DAX ® Call HD0FTZ 15,98 16748,74 Punkte 15149,933742 Punkte 10,56 Open End DAX ® Call HD1515 3,42 16748,74 Punkte 16423,604098 Punkte 39,99 Open End Nasdaq-100 ® Call HD193J 7,74 16793,04 Punkte 16016,190677 Punkte 19,14 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.01.2024; 10:55 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD04GN 14,14 16743,18 Punkte 16700,00 Punkte 11,42 17.12.2024 DAX ® Call HC37PS 18,00 16743,18 Punkte 15100,00 Punkte 9,05 12.03.2024 DAX ® Call HC9BRP 7,28 16743,18 Punkte 17400,00 Punkte 23,00 17.09.2024 DAX ® Call HC9BRL 8,95 16743,18 Punkte 17100,00 Punkte 18,70 17.09.2024 Deutsche Bank AG HC1LB7 0,70 12,36 EUR 13,00 EUR 17,76 19.06.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand:11.01.2024; 11:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HD0PT8 39,86 16716,00 Punkte 16358,60295 Punkte 25 Open End DAX ® Long HC0556 13,46 16716,00 Punkte 15859,105436 Punkte 10 Open End DAX ® Long HC07M8 26,81 16716,00 Punkte 16136,380724 Punkte 15 Open End DAX ® Short HC7FDC 0,93 16716,00 Punkte 17024,588211 Punkte -25 Open End DAX ® Short HD126X 4,90 16716,00 Punkte 17154,165322 Punkte -18 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.01.2024; 11:40 Uhr

