EQS-News: Nordex Group erhält von der Denker & Wulf AG Aufträge über 122 MW in Deutschland

Nordex Group erhält von der Denker & Wulf AG Aufträge über 122 MW in Deutschland



11.01.2024

Hamburg/Sehestedt, 11. Januar 2024. Ende 2023 hat Denker & Wulf, einer der führenden Onshore-Windparkentwickler in Deutschland, die Nordex Group mit der Lieferung und Errichtung von 20 Windenergieanlagen für drei Projekte in Norddeutschland beauftragt. Die Aufträge umfassen zudem den Premium-Service zur Wartung der Anlagen über 15 Jahre. In Schleswig-Holstein entsteht der 67,5-MW-Windpark “Gönnebek I+II ” im Landkreis Segeberg mit insgesamt zwölf Turbinen davon elf des Typs N149/5.X und einer Anlage des Typs N133/4.8. Nach Brandenburg liefert die Nordex Group eine N149/5.X und eine N163/6.X für den 12,7-MW-Windpark “Schönermark” im Landkreis Uckermark. Für den 42-MW-Windpark Oederquart- Wischhafen nahe Stade in Niedersachsen hat Denker & Wulf sechs Turbinen des Typs N163/6.X bestellt. Der Beginn der Errichtungen ist für Ende 2024 vorgesehen. „Nordex gibt uns das Gefühl, mit unseren Bedürfnissen für Projekte durchzudringen, was den starken Dealflow für mehr als 30 Anlagen in 2023 ermöglicht hat. So können wir nahtlos an unseren Inbetriebnahmerekord des vergangenen Jahres anknüpfen und gehen mit Schwung in ein erneut vielversprechendes Windjahr 2024“ so Torsten Levsen, CEO der Denker & Wulf AG. Die Anlagen werden mit modernster Technologie ausgestattet, unter anderem werden sie mit der Nordex-Lösung zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung “BNK-Ready“ und mit einem Eiserkennungssystem ausgeliefert. Um alle Anforderungen in Bezug auf Schall und Schattenwurf zu erfüllen sowie zur Berücksichtigung des umfangreichen Artenschutzes können sie mit unterschiedlichen Leistungsmodi betrieben werden und sind mit Schatten- und Fledermausabschaltmodulen versehen. Karsten Brüggemann, Vice President Region Central & Managing Director Germany der Nordex Group, sagt: “Wir freuen uns, dass unsere leistungsstarken Windenergieanlagen im Rahmen zweier Repowering-Projekte ältere, kleine Anlagen ersetzen werden. Das ist für die Energiewende in Deutschland wichtig. Wir danken Denker und Wulf, die uns schon über viele Jahre begleiten und uns erneut ihr Vertrauen schenken. Mit diesen neuen Aufträgen werden wir unsere Position als einer der wichtigsten Anbieter von Windenergieanlagen in Deutschland weiter stärken”. Über die Denker & Wulf AG Die Denker & Wulf AG zählt zu den führenden Windparkentwicklern in Deutschland – die Wurzeln der ersten Projekte reichen bis in das Jahr 1991 zurück. Mit der Erfahrung von über 890 errichteten Windenergieanlagen und einer installierten Leistung von 1,8 GW entwickeln 230 Mitarbeitende an sechs Standorten tragfähige Lösungen rund um die Windenergie an Land. Unser Leistungsspektrum umfasst alle Aspekte eines Windenergieprojektes von der Projektierung kompletter Windparks über das Repowering von Bestandsanlagen bis hin zum technischen und kaufmännischen Windparkmanagement. Bei der Vermarktung des Windstroms denken wir über die Strombörse hinaus. Auch im Bereich der Photovoltaik bringen wir die Energiewende mit ganzheitlichen Konzepten und passgenauen Lösungen voran. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat über 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presse: Nordex SE

