Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Kursaussetzung

10.06.2025 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc Mitteilung gemäss Art.53 KR

Thun, 10. Juni 2025

SIX genehmigt Meyer Burger Fristverlängerung zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts bis Ende Juli 2025

Die Meyer Burger Technology AG gibt den Entscheid der SIX bekannt, die Frist zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 bis Ende Juli 2025 zu verlängern. Derzeit verhandelt Meyer Burger über eine Restrukturierung der ausstehenden Anleihensobligationen sowie der durch eine Gruppe von Anleihensgläubigern gewährten Brückenfinanzierung und parallel dazu mit diversen interessierten Parteien über Teilverkäufe ihres bisherigen Geschäfts bzw. entsprechender Aktiven und Verträge.

Die potenziellen Einflüsse dieser Verhandlungen wie auch solcher Teilverkäufe auf die Liquiditätslage und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 auf die darin enthaltenen Bewertungen sowie auf bestimmte Finanzkennzahlen von Meyer Burger sind erheblich. Der potenzielle Anpassungsbedarf und die Unsicherheit über die Deckung der Finanzierungslücke haben dazu geführt, dass eine Fertigstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses bis zum Vorliegen der entsprechenden Verhandlungsergebnisse nicht möglich ist.

Der Handel mit Meyer Burger-Aktien bleibt bis Ende Juli 2025 ausgesetzt.

Entscheid von SIX Exchange Regulation:

SIX Exchange Regulation hat Meyer Burger gestattet, den Jahresbericht 2024 bis spätestens am 31. Juli 2025 zu veröffentlichen. Wie von SIX Exchange Regulation verlangt, druckt Meyer Burger den folgenden Auszug aus dem Entscheid von SIX Exchange Regulation ab:

I. Die temporäre Befreiung der Publikation des Geschäftsberichts 2024 sowie die Einreichung dieses Berichts bei SIX Exchange Regulation AG bis spätestens Donnerstag, 31. Juli 2025, wird unter folgendem Vorbehalt (lit. a) und unter folgenden Bedingungen (lit.b) genehmigt:

a. SIX Exchange Regulation AG hat den Handel mit Effekten von Meyer Burger Technology AG i.S.v. Art. 57 KR am 2. Juni 2025 vorübergehend eingestellt, bis diese ihren Geschäftsbericht 2024 nach den Vorschriften zur Ad hoc-Publizität (Art. 53 Kotierungsreglement i.V.m. Richtlinie betr. Ad hoc-Publizität) veröffentlicht und bei SIX Exchange Regulation AG eingereicht hat.

b. Meyer Burger Technology AG hat betreffend den vorliegenden Entscheid bis spätestens am Dienstag, 10. Juni 2025, 7.30 Uhr, eine Medienmitteilung gemäss den Vorschriften zur Ad hoc-Publizität zu veröffentlichen. Diese Medienmitteilung hat:

- den vollständigen Wortlaut von Ziff. I des vorliegenden Entscheides an prominenter Stelle zu enthalten;

- die Gründe für die Verschiebung der Publikation und Einreichung des Geschäftsberichts 2024 zu erwähnen.

Medienkontakt

Meyer Burger Technology AG

Anne Schneider

Head Corporate Communications

M. +49 174 349 17 90

anne.schneider@meyerburger.com

