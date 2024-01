Großküchenausstatter Rational verdient mehr als erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Großküchenausrüster Rational hat von einem Großauftrag eines Kunden aus Asien profitiert und im abgelaufenen Jahr mehr verdient als erwartet.

Der Betriebsgewinn sei 2023 um 17 Prozent auf rund 277 Millionen Euro gestiegen, teilte Rational am Donnerstag mit. Die Gewinnmarge sei mit etwa 24,5 Prozent höher ausgefallen als angenommen. Auch Preiserhöhungen hätten dabei eine Rolle gespielt. Der Umsatz kletterte um zehn Prozent auf rund 1,125 Milliarden Euro.

Gut seien die Geschäfte vor allem in Asien gelaufen, wo der Umsatz um fast ein Viertel zugelegt habe. Insbesondere die Erholung in China mache sich hier bemerkbar, dazu kam der Großauftrag einer Restaurantkette. In Nord- und Südamerika zusammen erwirtschaftete Rational knapp ein Fünftel mehr Erlöse. Das Europa-Geschäft hinkte mit einem Umsatzplus von fünf Prozent hinterher; auf dem deutschen Markt schrumpfte der Umsatz um drei Prozent.

