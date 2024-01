IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One meldet Verpflichtung von Carlo Valente als Finanzvorstand

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One meldet Verpflichtung von Carlo Valente als Finanzvorstand

Wichtigste Punkte:

- Carlo Valente wird mit Wirkung ab dem 15. Januar 2024 zum Finanzvorstand (CFO) berufen; er bringt umfangreiche Wachstumsexpertise mit.

- unterstützt das Scale-up, die Investorenbindung und die Reifung des Unternehmens.

- Dan Martino bleibt Nano One als Vice President Finance erhalten.

11. Januar 2024, Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) / IRW-Press / - Nano One® Materials Corp. (Nano One oder das Unternehmen) ist ein Cleantech-Unternehmen mit patentierten Verfahren für die Produktion von aktiven Kathodenmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien, die sichere und belastbare Lieferketten ermöglichen, indem sie die Kosten, die Komplexität, den Energieverbrauch sowie den ökologischen Fußabdruck reduzieren.

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass Herr Carlo Valente am 15. Januar 2024 als Chief Financial Officer (CFO) bei Nano One anfangen wird. Herr Valente verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung bei der Unterstützung von Wachstumsunternehmen bei der Kapitalbeschaffung, M&A-Transaktionen, strategischer und taktischer Planung sowie effizienten Finanzstrukturen.

Zuletzt war er als CFO einer privaten, international tätigen Gesellschaft für erneuerbare Energien tätig, in der er Know-how in den Bereichen kommerzielle Verträge, strategische Partnerschaften, Ausgangsmaterialien, Regierungsbeziehungen und Anreizprogramme erwarb, während er sich im Ökosystem der Dekarbonisierung engagierte, das für Nano One relevant ist.

Ich möchte Herrn Valente als Vollzeit-CFO im Team von Nano One begrüßen, sagte Herr Dan Blondal, CEO von Nano One. Wir sind davon überzeugt, dass er einen großen Beitrag zum Shareholder-Value und zur Umsetzung unserer Lizenzierungsstrategie, Unternehmensziele und Wachstumsziele im Kathodensektor leisten wird.

Mit einer herausragenden Karriere, die sich über 26 Jahre erstreckt, ist Herr Valente ein erfahrener Experte in den Bereichen internationale Geschäftsentwicklung, Unternehmensberatung sowie Finanz- und Rechnungslegung. Sein Weg in der Geschäftswelt zeichnet sich durch eine stetige Erfolgsbilanz aus, die außergewöhnliche Kompetenzen in einem vielfältigen Spektrum von Sektoren demonstriert - von der Förderung lokaler Start-ups bis hin zur Navigation durch die Komplexitäten multinationaler Kapitalgesellschaften.

Herr Valente fungierte bei sechs Unternehmen in der zentralen Rolle des Chief Financial Officers, von welchen fünf meldepflichtige kanadische Emittenten waren. Dort war er direkt an unternehmens- und projektbezogenen Eigenkapitalfazilitäten im Gesamtwert von rund 500 Millionen CAD beteiligt. Zwei dieser Unternehmen schafften es in die TSX Venture 50, was seine finanzielle Kompetenz und seine strategische Führungsstärke beweist.

Herr Valente verfügt über signifikante Expertise im Bereich Fusionen und Übernahmen (M&A) und leistete einen aktiven Beitrag zu über 100 Mandaten in Nordamerika und Europa. Seine finanzielle Kontroll- und Führungskompetenz sowie sein umfassendes Verständnis der Kapitalmärkte, von kommerziellen Verträgen und der Umsetzung strategischer Geschäftspläne sind die treibende Kraft hinter dem Erfolg zahlreicher Unternehmen.

Ich möchte Herrn Dan Martino danken, der seit Januar 2020 in der Rolle als CFO auf Teilzeitbasis über Donaldson Brohman Martin CPA, Inc. (DBM), wo er weitere CFO-Positionen für börsennotierte Unternehmen innehat, gute Dienste geleistet hat, so Herr Blondal weiter. Ich möchte allen unseren Aktionären versichern, dass Herr Martino weiterhin dem langfristigen Geschäftserfolg von Nano One verpflichtet bleibt und als Vice President Finance fungieren wird, um in der Finanzberichterstattung und in finanzbezogenen Projekten für Kontinuität und Unterstützung zu sorgen.

Herr Dan Martino sagte: Es war eine unglaubliche Erfahrung, ab Anfang 2020 Teil der Wachstumsgeschichte von Nano One zu sein. Seither wurde das Team signifikant ausgebaut, und wir konnten drei Eigenkapitalfinanzierungen, zwei strategische Finanzierungen, verschiedene staatliche Zuschüsse, den Erwerb und die erfolgreiche Integration unseres kanadischen Produktionsanlage in Candiac und den Wechsel an die TSX abwickeln, um nur einige zentrale Meilensteine zu nennen. Da Nano One weiterhin seinen Wachstumskurs verfolgt, bin ich davon überzeugt, dass Carlo hervorragend in das Führungsteam passt und mit diesem gemeinsam die Technologie sowie das Wachstum von Nano One auf die nächste Stufe heben wird, während ich mit DBM diese Anstrengungen in der Eigenschaft als Vice President Finance unterstützen werde.

Herr Carlo Valente erklärte: Ich verfolge den Erfolg von Nano One bereits seit einiger Zeit und fühle mich geehrt, in dieser wichtigen Phase auf dem Weg hin zur Kommerzialisierung Mitglied dieses erstaunlichen Teams und Unternehmens zu werden. Ich werde auf meine bisherigen Erfolge bei der Unterstützung von Unternehmen beim Wachstum zurückgreifen und sicherstellen, dass solide Finanzsysteme vorhanden sind. Dan Martino und sein Team haben eine solide Grundlage geschaffen, die es dem Führungsteam ermöglicht, die strategischen Ziele von Nano One rasch voranzubringen und den Shareholder-Value zu steigern, und ich freue mich darauf, einen Beitrag zum Wachstum des Unternehmens zu leisten.

Über Nano One®

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Cleantech-Unternehmen mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Es verfügt über strategische Kooperationen und Partnerschaften, unter anderem mit Automobilherstellern und strategischen Zulieferern wie Sumitomo Metal Mining, BASF, Umicore und Rio Tinto. Die Technologie von Nano One ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, und Unterhaltungselektronik, um Kosten und Kohlenstoffintensität zu senken und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit zu verbessern.

Nano One seine Technologie als schlüsselfertige Produktionslösungen für Lizenz- und Joint-Venture-Partner und unabhängige Produktionschancen im Pilotversuch erproben und demonstrieren und wird dabei kanadische Experten, wichtige Mineralien, erneuerbare Energien und ein florierendes Ökosystem mit Zugang zu großen aufstrebenden Märkten in Nordamerika, Europa und dem indopazifischen Raum nutzen. Nano One hat zudem Fördermittel von SDTC und der kanadischen Regierung sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

E-Mail: info@nanoone.ca

Tel.: +1 (604) 420-2041

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: den erwarteten Zeitrahmen für den CFO-Posten; die zukünftigen Geschäfts- und Kommerzialisierungsstrategien des Unternehmens; die Absicht, das Geschäft, den operativen Betrieb und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; voraussichtliche Partnerschaften und die erwarteten Vorteile der Partnerschaften des Unternehmens; die Lizenz-, Lieferketten-, Joint-Venture- und möglichen Lizenzgebührenvereinbarungen des Unternehmens; und die Ausführung der Pläne des Unternehmens - die von Unterstützung und Zuschüssen abhängen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, fortlaufend, anvisieren, Ziel, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, erkannt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den erwarteten Zeitrahmen für den CFO-Posten; allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den operativen Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Unterstützung und Zuschüssen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A von Nano One und im Jahresbericht vom 29. März 2023, beide für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73214

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73214&tr=1

