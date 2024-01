IRW-News: Collective Metals Inc.: Collective Metals reicht Mitteilung über Arbeiten für das Explorationsprogramm 2024 auf seinem Princeton Projekt ein

IRW-PRESS: Collective Metals Inc.: Collective Metals reicht Mitteilung über Arbeiten für das Explorationsprogramm 2024 auf seinem Princeton Projekt ein

Höhepunkte:

- Antrag auf eine 5-Jahres-Multi-Year-Area-Based-Genehmigung (MYAB") für Diamantbohrungen an bis zu 50 Standorten im südlichen Teil des Projekts Princeton (das Grundstück")

- Vorgeschlagene 10 Bohrstellen zur Erkundung mehrerer Ziele entlang des 3,3 km langen Trojan-Condor-Korridors für Jahr 1

- Bodengestützte induzierte Polarisation ("IP") auf mehreren zusätzlichen Zielen im nördlichen und südlichen Teil des Grundstücks vorgeschlagen

12. Januar 2024, VANCOUVER, B.C. - COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) (das "Unternehmen" oder "Collective") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-metals-inc/ - hat beim Regionalbüro South-Central B.C. des Ministeriums für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation (EMLI) in Kamloops drei Arbeitsbescheide eingereicht. Die Anträge beziehen sich auf MYABs mit einer Laufzeit von fünf Jahren und beinhalten bis zu 50 Diamantbohrungen in den fünf Jahren, 50 km IP-Linien im nördlichen Teil des Grundstücks und 50 km im südlichen Teil des Grundstücks. Die Anträge beinhalten Pläne für ein umfassendes Explorationsprogramm im Jahr 2024, einschließlich bis zu zehn (10) Diamantbohrstellen entlang des Trojan-Condor-Korridors und 21 Linienkilometer bodengestützter IP-Messungen bei mehreren Zielen außerhalb des Grundstücks, um die geochemischen Oberflächenprogramme aus dem Jahr 2023 zu verfolgen (Abbildung 1).

Für das erste Jahr sind Bohrungen entlang einer 3,3 km langen Streichlänge des Trojan-Condor-Korridors in Gebieten vorgesehen, in denen frühere Explorationspfade und Forststraßen einen einfachen Zugang und die Möglichkeit zu minimalen Bodenbeeinträchtigungen bieten. Das Explorationsmodell für das Gebiet umfasst einen unterirdischen Kupfer- und Goldporphyr, der mit triassischen Diorit-Intrusionen in Verbindung steht, die mit den Lagerstätten der Copper Mountain Mine etwa 10 km östlich vergleichbar sind. Entlang des Korridors gibt es mehrere überzeugende geophysikalische und geochemische Ziele, wo es aufgrund einer Schicht aus Gletscherschutt und Auswaschungen nur wenige Aufschlüsse gibt (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. Oktober 2023). Die Bohrziele werden in den Wintermonaten verfeinert, wenn die Ergebnisse des Bodenprobenentnahmeprogramms 2023 mit den historischen Kompilationsarbeiten, den neu bearbeiteten geophysikalischen Datensätzen und dem sich entwickelnden geologischen Wissen zusammengeführt werden.

Zusätzlich zu einem Diamantbohrprogramm hat das Unternehmen die Durchführung von bis zu 100 IP-Linienkilometern (über 5 Jahre) auf den Zielen Fourteen Mile, Lamont Ridge, Coalmont Road und Findlay beantragt. Fourteen Mile ist ein etwa 900 x 1800 m großes Gebiet mit einer zuvor kartierten Eisen-Karbonat-Kieselerde-Alteration, sporadischen Kaliumanomalien und einer kleinen Dioritfläche1 . Hochwertige gesiebte Sedimentproben am Straßenrand, die vom früheren Betreiber entnommen wurden, ergaben stark anomale Kupferwerte (bis zu 500 ppm) 2 . Lamont Ridge ist ein historisches Zielgebiet mit mehreren umgewandelten und pyrithaltigen Aufschlüssen, vereinzelten radiometrischen Kali-Anomalien und schwach bis mäßig erhöhtem Kupfer in Gesteinsproben (517,8 ppm Cu) 3 . Findlay ist ein kleines (400 x 500 m) Gebiet, das ein Dioritlager am südlichen Ende des obertriassischen Rice Stocks und ein entsprechendes magnetisches Hoch überlagert, das in der Vergangenheit mäßig anomales Cu in Sedimenten und eine Gesteinsprobe aus pyritischem Diorit mit >300 ppm Cu ergab2 . Das Ziel Coalmont Road liegt entlang des Highways am nördlichen Rand des Rice Stocks, wo ein starkes, leuchtend orangefarbenes Gossan mit Unterbrechungen über 5 km mit dazugehörigen Strukturen aufgeschlossen ist. Diese äußeren Ziele ergaben alle geochemische Multi-Element-Bodenanomalien im Rahmen des Phase-II-Bodenprobenentnahmeprogramms 2023, das in den kommenden Wochen erörtert werden wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73230/12012024_DE_Collective.001.png

Abbildung 1 - Vorgeschlagenes Arbeitsprogramm für das Jahr 1 des Princeton-Projekts einschließlich der vorgeschlagenen Standorte der Diamantbohrlöcher

Marketing

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es am 11. Januar 2024 eine Vereinbarung (die "Vereinbarung") mit RMK Marketing Inc. ("RMK") (Adresse: 41 Lana Terrace, Mississauga, Ontario, Kanada, L5A 3B2; E-Mail: Roberto@rmkmarketing.ca) zur Erbringung von Marketingdienstleistungen für eine Dauer von 6 Monaten, beginnend am 29. Januar 2024 (die "Laufzeit").

RMK ist ein unabhängiges Unternehmen, das je nach Bedarf das Projektmanagement und die Beratung für eine Online-Marketing-Kampagne übernimmt, Marketingmaßnahmen koordiniert, AdWords-Kampagnen pflegt und optimiert, AdWords-Gebotsstrategien anpasst, AdWords-Anzeigen optimiert und Landingpages erstellt und optimiert (die "Dienstleistungen"). Die Werbemaßnahmen werden per E-Mail, Facebook und Google durchgeführt.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung entschädigt das Unternehmen RMK mit CAD $250.000. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an RMK als Entschädigung für die Dienstleistungen ausgeben. Zum Zeitpunkt dieses Vertrages besitzt RMK (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) nach Kenntnis des Unternehmens keine Wertpapiere des Unternehmens und steht in einem angemessenen Verhältnis zum Unternehmen.

Qualifizierte Person

Diese Pressemitteilung wurde von Rick Walker, P. Geo. geprüft und genehmigt, der gemäß den Bestimmungen von NI 43-101 als qualifizierte Person des Unternehmens für das Grundstück fungiert.

Die veröffentlichten Informationen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Grundstück.

Über Collective Metals:

Collective Metals Inc. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration von Edelmetallen in Nordamerika spezialisiert hat. Das Vorzeigegrundstück des Unternehmens ist das Projekt Princeton, das im südlichen Zentrum von British Columbia, Kanada, etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain liegt. Das Projekt Princeton besteht aus 29 Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von etwa 28.560 ha (70.570 Acres) in einem gut dokumentierten und ergiebigen Kupfer-Gold-Porphyr-Gürtel und ist über eine Straße unmittelbar westlich des Highway 3 leicht erreichbar.

Das unternehmenseigene Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich im Nordwesten von Ontario, wo zahlreiche Lithiumlagerstätten abgegrenzt wurden, die beträchtliche Reserven an Li2 O enthalten. Das Landings Lake Lithium Projekt befindet sich 53 km östlich von Ear Falls, Ontario, und umfasst 3.146 Hektar. Das Projekt Whitemud mit mehreren identifizierten Pegmatitaufschlüssen grenzt an das Projekt Landings Lake und besteht aus 381 einzelligen Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von 7.775 Hektar.

IM NAMEN VON COLLECTIVE METALS INC.

Christopher Huggins

Geschäftsführender Direktor

T: 604-968-4844

E: chris@collectivemetalsinc.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsweisende Informationen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, auch in Bezug auf zukünftige Pläne und andere Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Formulierungen wie "können", "erwarten", "schätzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "glauben" und "fortsetzen" oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit, Betriebskosten zu verwalten, und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf, Aussagen in Bezug auf weitere Explorationsarbeiten auf dem Grundstück in der Zukunft und Aussagen in Bezug auf die Erbringung der Dienstleistungen durch RMK; Fertigstellung des Berichts. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung von vertraglichen Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern und Beratern sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

