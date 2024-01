Streik bei Lufthansa-Tochter Brussels Airlines führte zu Flugausfällen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wegen eines Pilotenstreiks hat die Lufthansa -Tochter Brussels Airlines am Samstag zahlreiche Flüge streichen müssen. Betroffen waren nach Angaben der Airline auch Verbindungen nach Deutschland. So fielen unter anderem Flüge von und nach Hamburg, Berlin und München aus. Grund für den eintägigen Pilotenstreik ist nach Angaben der Gewerkschaft BBTK, dass Brussels Airlines außertarifliche Zulagen nicht wie gefordert an die Inflation anpassen will./aha/DP/nas