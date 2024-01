GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Vereinbarung

GoldenPeaks Capital unterzeichnet Power Purchase Agreement mit Boryszew Group.



15.01.2024 / 09:00 CET/CEST



Warsaw, 15. Januar 2024 - GoldenPeaks Capital hat mit Boryszew Green Energy and Gas, Teil der Boryszew-Gruppe, einen 10-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA) abgeschlossen, um den CO2-Fußabdruck der Werke der Boryszew-Gruppe in Polen zu reduzieren. GoldenPeaks Capital ist einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Ökostromproduzenten in Europa und einer der größten Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen. Im Rahmen dieser Transaktion wird GoldenPeaks Capital jährlich 24 GWh erneuerbaren Strom liefern, der von neu errichteten Solarkraftwerken in Polen mit einer erwarteten Kapazität von 21 MWp erzeugt wird. Boryszew Green Energy and Gas ist eine Einheit innerhalb der Boryszew-Gruppe, die für die Strom- und Gaslieferungen innerhalb der Gruppe, aber auch an externe Abnehmer verantwortlich ist. Die Boryszew-Gruppe, einer der größten privaten Industriekonzerne in Polen, hat ehrgeizige Pläne zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks aufgestellt und kombiniert mehrere Initiativen, um ihre Ziele zu erreichen. Eines davon ist der Stromabnahmevertrag mit GoldenPeaks Capital, der die Bedeutung solcher Verträge mit energieintensiven Kunden unter Beweis stellt und gleichzeitig dazu beiträgt, die Wettbewerbsfähigkeit auf den europäischen Märkten aufrechtzuerhalten und zu steigern, indem er grüne Energie mit einer Ertragsverbesserung verbindet. Für GoldenPeaks Capital ist dies das siebte PPA in Polen. Mit allen vertraglich vereinbarten Volumina ist GoldenPeaks Capital somit einer der Marktführer im Bereich erneuerbare Energien in Polen. Mikołaj Budzanowski, CEO von Boryszew Green Energy and Gas und Vorstandsmitglied der Boryszew S.A., kommentierte: „Als Boryszew Green Energy and Gas haben wir in unserer Gruppe eine sehr wichtige Mission: alle unsere Unternehmen bei ihrer Mission der allgemeinen Dekarbonisierung zu unterstützen. Das PPA mit GoldenPeaks Capital ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Gruppe auf dem Weg zur Dekarbonisierung und setzt relevante Trends auf dem polnischen Markt. GoldenPeaks Capital ist ein erfahrener IPP mit bedeutender Präsenz in Polen. Wir freuen uns daher sehr über diese langfristige Zusammenarbeit.“ Adriano Agosti, Gründer und Präsident von GoldenPeaks Capital, sagt: „Diese Transaktion ist ein weiterer bedeutender Schritt auf unserem Weg, Wertversprechen für Industriekunden zu schaffen, die auf saubere Energie achten. Wir sind stolz, Boryszew mit dieser langfristigen Partnerschaft bei seiner Mission der Dekarbonisierung zu unterstützen.“ Über GoldenPeaks Capital GoldenPeaks Capital ist ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen und einer der größten Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen und Ungarn. GoldenPeaks Capital beschleunigt die Gestaltung und Umsetzung von Projekten erneuerbarer Energien in Osteuropa durch die nahtlose Integration aller GPC-Bereiche wesentlich. Dazu gehören die Bereiche Fertigung, Projektentwicklung und -engineering, Finanzierung und Strukturierung, Supply Chain Management, Bau und Inbetriebnahme, sowie Energievertrieb, mit einer gesamthaft wertvollen Abstimmung von Methodik, Ethik und Zielen. www.goldenpeakscapital.com Medienanfragen :



GoldenPeaks Capital

Siro Barino

E-Mail: siro@barino.ch

info@goldenpeakscapital.com

www.goldenpeakscapital.com





Haftungsausschluss Golden Peaks Capital:



Diese Pressemitteilung wurde von GoldenPeaks Capital erstellt und die geäußerten Meinungen entsprechen denen von GoldenPeaks Capital zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich ändern. Sie wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Jegliche Bezugnahme auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Zukunft. Soweit es zukunftsgerichtete Aussagen gibt, basieren diese Aussagen auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf sein Geschäft, seinen Betrieb und andere damit verbundene Faktoren. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und Analysen wurden zusammengestellt oder stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, aber GoldenPeaks Capital gibt keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Genauigkeit oder Vollständigkeit und übernimmt keine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.



