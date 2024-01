EQS-News: Mynaric wurde für Phase 2 des DARPA Space-BACN-Programms ausgewählt

EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Mynaric wurde für Phase 2 des DARPA Space-BACN-Programms ausgewählt



16.01.2024 / 14:00 CET/CEST

LOS ANGELES, 16. January 2024 – Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, wurde als wichtiger Entwicklungspartner für Phase 2 des Space-based Adaptive Communications Node (Space-BACN)-Programms der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ausgewählt. Das Space-BACN-Programm der DARPA sieht ein kostengünstiges, skalierbares optisches Kommunikationsterminal vor, das so konfiguriert werden kann, dass es mit verschiedenen optischen Inter-Satelliten-Verbindungsstandards zu arbeiten in der Lage ist und somit eine nahtlose Kommunikation zwischen Regierungs- und kommerziellen LEO-Satellitenkonstellationen ermöglicht. Die heutige Ankündigung erfolgt nach bereits erfolgter Beauftragung von Mynaric für Phase 0 im Dezember 2021 und Phase 1 im August 2022 des Programms. "Es ist uns eine Ehre, an dem revolutionären Unterfangen von DARPA im Bereich der weltraumbasierten Kommunikation mitzuwirken, das unsere nationale Sicherheit stärken wird", sagte Tim Deaver, Vice President of US Government Sales and Strategic Solutions von Mynaric. "Wir stehen an der Schwelle, die volle Leistungsfähigkeit dieser Netzwerke zu erschließen, indem wir die Technologie der optischen Kommunikation im freien Raum nutzen, um eine nahtlose Integration und Interoperabilität zwischen Regierungs- und kommerziellen Satellitenkonstellationen zu schaffen." Die 20-monatige Phase 2 des Space-BACN-Programms zielt darauf ab, ein skalierbares, neu konfigurierbares optisches Kommunikationsterminal zu entwickeln. Die 14-monatige Phase 1 konzentrierte sich darauf, ein Modell eines optischen Kommunikationsterminals der nächsten Generation zu schaffen, nachdem die 15-wöchige Phase 0 darauf abzielte, das technische Design des Terminals zu entwickeln. "Unsere Ingenieurteams entwerfen neue Produkte mit dem Fokus auf optimierte Fertigung, was auch dem Kernziel des Space-BACN-Programms entspricht", sagte Joachim Horwath, Chief Technology Officer von Mynaric. "Unser Team ist bereit, auf den Fortschritten der ersten Phasen aufzubauen, um ein optisches Terminal zu entwickeln, das skalierbar und interoperabel ist, ohne hierbei die Leistung zu beeinträchtigen." Mynarics Laserkommunikationsterminals sind für den Masseneinsatz in Regierungs- und kommerziellen Satellitenkonstellationen konzipiert und hergestellt. Das Unternehmen wurde zuvor unter anderem von Northrop Grumman für die SDA-Programme für die Tranche 1 Transport Layer und Tracking Layer, von Loft Federal für das Experimental Testbed (NExT) der SDA und von Raytheon für das Tranche 1 Tracking Layer-Programm ausgewählt. Darüber hinaus wurde Mynaric kürzlich von der SDA ausgewählt, um zu einer Demonstration einer optischen Bodenstation beizutragen. Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

