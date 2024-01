Silberpreis fällt unter 23 Dollar – Fed-Vertreter verprellen Anleger

Nach dem Auftritt einer bedeutenden Notenbanker-Stimme in den USA sind die Zinssenkungsfantasien gedämpft. In diesem Zusammenhang könnten die jüngsten Wetten auf ein Nachlassen des geldpolitischen Gegenwinds neu kalibriert werden. Kurzfristig dürfte der Silberpreis somit weiter unter Druck stehen.

Eine Unze des Edelmetalls kostet am Mittwochnachmittag laut IG-Indikation rund 22,82 Dollar (-0,72 Prozent).

Fed-Vertreter dämpfen Zinserwartungen – Anleger kehren Silber den Rücken zu

Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte sich bereits am Dienstag restriktiver geäußert als gedacht. Seiner Meinung nach solle die Fed die Zinsen nicht überstürzt senken. Waller sagte jedoch, dass das Ziel einer Teuerungsrate von zwei Prozent in „greifbarer Nähe“ sei.