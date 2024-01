APPLE - Sind die "glorreichen" Zeiten der Aktie vorbei?

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 182,680 $ (Nasdaq)

Die Anteile von Apple waren im letzten Jahr einer der großen Treiber der Rally an den US-Märkten und konnten in der Spitze bereits im Juni über ihr bisheriges Rekordhoch bei 182,94 USD ausbrechen und an das Kurszielgebiet bei rund 198,00 USD steigen. Nachdem die Aktie aber in einem zweiten Ausbruchsversuch Mitte Dezember wiederum an der Zone gescheitert war, könnte der Titel jetzt zum Bremsklotz der US-Indizes werden.

Verkaufswelle bedroht Aufwärtstrend

Seit ein paar Tagen oszilliert der Kurs der Apple-Aktie um das frühere Rekordhoch bei 182,94 USD und kann damit den steilen Abverkauf seit Mitte Dezember temporär stoppen. Unterhalb von 179,50 USD dürfte sich der Einbruch allerdings fortsetzen und so auch die Aufwärtstrendlinie der letzten Monate unterschreiten.

Damit könnte sich der Kursrückgang nicht nur weiter bis 172,00 und 165,67 USD ausdehnen. Gleichzeitig würde damit die Möglichkeit einer abgeschlossenen Aufwärtstrendphase seit Januar 2023 in Form einer fünfteiligen Impulswelle erheblich steigen (siehe Chart). Spätestens mit einem Kursrückgang unter 165,67 USD wäre eine mittelfristige Korrekturphase begonnen.

Die Käufer müssen jetzt aktiv werden

Können die Bullen dagegen das Ruder frühzeitig und über der 179,50-USD-Marke herumreißen, wäre zunächst mit einer Erholung bis 192,00 USD zu rechnen. Hier könnte eine weitere Abwärtswelle einsetzen. Darüber müsste sich das US-Schwergewicht wieder mit den bekannten Hürden um 198,00 bis 202,00 USD auseinandersetzen, an denen auch ein dritter Abverkauf folgen kann.

Bei einem Sprung über 202,00 USD könnte sich der Aufwärtstrend im bullischsten Fall aber in den folgenden Monaten noch bis 211,00 und 215,00 USD ausdehnen.

Apple Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2024 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)