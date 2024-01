DAX-FLASH: Erholung fällt schwer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Donnerstag dürfte der Dax erst einmal nicht wirklich vorwärtskommen. Marktteilnehmer scheinen sich inzwischen immer mehr darauf einzustellen, dass die Notenbanken mit Zinssenkungen keine allzu große Eile haben.

Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex auf 16 430 Punkte und damit nahe seines Schlussstandes vom Mittwoch, als er zwischenzeitlich auf das Kursniveau von Anfang Dezember zurückgefallen war. Damit hatte er von den Kursgewinnen aus der Rally von Oktober bis zum Rekordhoch bei etwas über 17 000 Punkten Mitte Dezember etwa ein Viertel eingebüßt.

"Die große Frage ist jetzt, wie weit der Dax fallen muss, bis ein größeres Kaufinteresse entsteht", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Normalerweise müssen in den Wochen nach Jahresbeginn größere Summen an den Märkten angelegt werden. All denen dürfte der jetzige Rücksetzer gelegen kommen."/ajx/mis