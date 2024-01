Devisen: Euro fällt unter 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag unter Druck geraten und unter die Marke von 1,09 US-Dollar gefallen. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0860 Dollar und damit etwa einen halben Cent weniger als im Tageshoch. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0875 (Mittwoch: 1,0877) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9195 (0,9193) Euro.

Nach einem überwiegend impulslosen Handel am Vormittag kam am Nachmittag Kursbewegung auf. Auslöser waren Konjunkturdaten aus den USA. Für Beachtung sorgten vor allem neue Zahlen vom Arbeitsmarkt. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gaben deutlich nach und notieren nur knapp über ihrem Rekordtief. Die Entwicklung belegt die solide Verfassung des amerikanischen Arbeitsmarkts.

Für die US-Zentralbank Fed bedeuten die Daten in erster Linie Inflationssorgen. Denn ein enger Arbeitsmarkt spricht für Lohnerhöhungen, was die Teuerung weiter anfachen kann. Weil die Inflation tendenziell rückläufig ist, werden von der Fed in diesem Jahr Zinssenkungen erwartet. Eine robuste Konjunktur könnte die US-Währungshüter jedoch dazu veranlassen, länger an ihrer straffen Geldpolitik festzuhalten. Das stärkt den Dollar und lastet auf anderen Währungen wie dem Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85773 (0,85818) britische Pfund, 160,89 (160,65) japanische Yen und 0,9432 (0,9406) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2014 Dollar gehandelt. Das waren acht Dollar mehr als am Vortag./bgf/jsl/jha/